Bushido lernte Schwester bei Beerdigung seiner Mutter kennen

Bushido (48) war bereits Mitte 30, als er erfuhr, dass er eine Halbschwester hat. Die Frau ist vier Jahre älter als der Rapper. Seine Mutter Luise Maria Engel hatte ihm mehr als drei Jahrzehnte lang nichts von ihr erzählt. Wie der Musiker jetzt gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) gegenüber Bild berichtete, kam das Familiengeheimnis erst im Jahr 2013 ans Licht. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte seine Mutter gegen Krebs und lag im Krankenhaus im Koma. In dieser emotional belastenden Phase offenbarte Anna-Maria ihrem Mann die Wahrheit. "Er lag in meinem Arm und sagte, dass er immer gerne eine Schwester gehabt hätte. Das hat mir das Herz gebrochen", schilderte sie dem Blatt. Durch den Tod seiner Mutter und die anschließenden Trauerfeierlichkeiten kam es schließlich auch zur persönlichen Begegnung zwischen Bushido und seiner Schwester. Nach der ersten Begegnung besuchten sich die beiden gegenseitig. Sie verbrachten sogar ein gemeinsames Weihnachtsfest miteinander.

Als es ihrer Schwiegermutter immer schlechter ging, brach sie schließlich ihr Schweigen. "Wir müssen noch jemandem Bescheid sagen. Du hast noch eine ältere Schwester", erinnerte sich Anna-Maria an ihre Worte.Die Nachricht traf ihren Mann offenbar so unerwartet, dass er beinahe ohnmächtig geworden wäre. Doch die Geschichte hielt noch eine weitere Überraschung bereit: Bushido hatte seine Halbschwester bereits Jahre zuvor bei der Beerdigung seines Großvaters getroffen. Zu diesem Zeitpunkt wusste er allerdings noch nicht, wer ihm tatsächlich gegenüberstand. "Meine Schwester wusste, wer ich war. Ich wusste es nicht. Sie lebte bei ihrem Vater. Meine Mutter hatte mir nie erzählt, dass es sie gibt. Keine Ahnung, warum sie das für sich behielt", berichtete Bushido. Nachdem der Musiker von ihr erfahren hatte, griff er zum Telefon. Kurz darauf besuchte sie ihn und Anna-Maria zu Hause.

Eine enge Geschwisterbeziehung, wie Bushido sie sich früher gewünscht hatte, wurde aus den ersten Treffen allerdings nicht. Mehr als 30 Jahre hatten die beiden nichts voneinander gewusst, und diese Zeit ließ sich nicht einfach nachholen. "Nur weil jemand mit dir verwandt ist, macht es ja nicht plötzlich Klick und du hast dieselben Gefühle, die du hättest, wenn du dein ganzes Leben mit diesem Menschen aufgewachsen wärst", erklärte der Musiker. Irgendwann schlief der Kontakt zwischen den Halbgeschwistern wieder ein. "Ich habe mich damit abgefunden", kommentierte Bushido. Umso wichtiger ist es dem Rapper heute, dass seine eigenen acht Kinder als Familie zusammenhalten. Kleinere Streitereien und Meinungsverschiedenheiten unter den Geschwistern findet er durchaus normal. Entscheidend ist für ihn vielmehr, dass sie sich gegenseitig unterstützen, füreinander einstehen und sich lieben.

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Imago Bushido beim DSDS-Finale 2026 in Köln

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Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

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