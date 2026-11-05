Russell Brand droht vermutlich eine lange Haftstrafe

Russell Brand (51) wurde wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen. Zudem befand die Jury den britischen Schauspieler und Comedian in drei Fällen des sexuellen Übergriffs für schuldig. Nach dieser Gerichtsentscheidung könnte Russell eine lange Zeit hinter Gittern bevorstehen. Danny Shaw, Kommentator zu Polizei- und Strafjustizthemen und ehemaliger BBC-Korrespondent für Innenpolitik, äußerte sich jetzt gegenüber People's Channel zu den möglichen Folgen für Russell. Seine deutliche Prognose lautete: "Ihm droht eine lange Haftstrafe!" Damit machte er klar, dass er für den Briten mit ernsten Konsequenzen rechnet. Wie hoch die Strafe am Ende tatsächlich ausfällt, ist noch offen. Das Gericht hat Russell zwar für schuldig befunden, das genaue Strafmaß wurde aber bislang weder festgelegt noch öffentlich bekannt gegeben. Danny lässt mit seinen Worten jedoch kaum Zweifel daran, dass er mit einer empfindlichen Konsequenz für den Briten rechnet, der in seiner Heimat und darüber hinaus einem großen Publikum bekannt ist.

Danny geht offenbar nicht nur davon aus, dass Russell für lange Zeit seine Freiheit verlieren könnte. Nach Ansicht des Journalisten könnten den Briten auch besonders schwierige Bedingungen hinter Gittern erwarten. Gegenüber People's Channel prognostizierte er, Russell könne eine "harte Zeit im Gefängnis" bevorstehen. Worauf genau er diese Einschätzung stützt, führte er allerdings nicht weiter aus. Konkrete Angaben zu einer möglichen Zahl an Haftjahren nannte Danny ebenfalls nicht. Deshalb bleibt weiterhin klar zu unterscheiden: Russell ist wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden, doch die konkrete Haftdauer ist noch offen. Die Aussagen über eine lange Strafe und eine schwere Zeit im Gefängnis sind bislang lediglich die Prognose des Journalisten.

Russell wurde am 4. Juni 1975 geboren und ist inzwischen 51 Jahre alt. Bekannt wurde der Brite vor allem als Schauspieler und Comedian. Daneben machte er sich auch als Autor einen Namen und war zudem als Unternehmer tätig. Auch sein Privatleben stand immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, etwa durch seine Ehe mit der Sängerin Katy Perry (42), die 2010 geschlossen und nur rund zwei Jahre später wieder geschieden wurde. Nun rückt jedoch sein Gerichtsverfahren in den Mittelpunkt. Die noch ausstehende Entscheidung über das Strafmaß wird für seine weitere Lebenssituation von großer Bedeutung sein. Sie bestimmt, wie es für den Schauspieler in den kommenden Jahren weitergeht. Das Strafmaß soll am kommenden Montag (9. November 2026) verkündet werden.

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

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