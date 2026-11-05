Beim Werkeln verletzt: Blutiger Zwischenfall bei Peter Klein

Peter Klein (59) hat sich beim Heimwerken eine blutige Verletzung zugezogen. Wie der Realitystar nun in seiner Instagram-Story verriet, hat er sich bei Renovierungsarbeiten am Daumen verletzt. In einem Video zeigt er seine Hand aus nächster Nähe. Dabei ist zu sehen, dass der Daumen mit einem Pflaster beziehungsweise Verband versorgt wurde. Laut Peter war eine Flex schuld an der Verletzung. Aus der Ruhe bringen lässt er sich dadurch aber nicht. Gefasst wendet er sich an seine Follower und hat sogar einen scherzhaften Sicherheitstipp für sie: "Nicht probieren, die Scheibe mit dem Finger anzuhalten, funktioniert nicht." Mit diesem trockenen Kommentar macht er aus dem schmerzhaften Zwischenfall eine kleine Warnung an alle Hobbyhandwerker.

Zunächst wirkt das Video völlig unspektakulär. Peter berichtet ruhig über die laufenden Renovierungsarbeiten und erklärt seinen Zuschauern, mit welchen unterschiedlichen Materialien die vorhandenen Risse ausgebessert werden sollen. Die eigentlichen Renovierungsarbeiten bekommen die Follower jedoch nicht zu sehen, ebenso wenig den Moment, in dem Peter sich verletzt hat. Neben ihm ist im Hintergrund noch eine weitere Person zu hören. Sie zeigt sich aber nicht vor der Kamera. Zum Schluss hält Peter seinen verbundenen Daumen noch einmal ganz nah vor die Linse. Dann verabschiedet er sich mit erhobener Hand und kneift dabei ein Auge zu.

Bekannt ist Peter durch mehrere Auftritte in verschiedenen TV‑Shows. Sich selbst sieht er allerdings nicht als prominent an und geht mit seiner Bekanntheit eher zurückhaltend um. "Nein, ich würde mich niemals als prominent bezeichnen. Also, ich bin bekannt. Klar, durch gewisse TV-Formate, die ich gemacht habe. Aber prominent? Da bin ich weit, weit weg", schrieb er auf Social Media. Der Realitystar lebt auf Mallorca. Wie er selbst betont, möchte er seinen Alltag trotz der Umstände möglichst normal weiterführen. Dazu gehört für ihn offenbar auch, bei Reparaturen in den eigenen vier Wänden selbst Hand anzulegen und mit anzupacken.

Anzeige Anzeige

Imago Peter Klein beim Bild-Renntag 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Krankenhaus, Juli 2025

Anzeige Anzeige