Querschnittsgelähmt: Eric Osterlund freut sich über Erektion

Eric Osterlund hat einen ganz besonderen Grund zur Freude. Der aus der RTL-Show "Stranger Sins" bekannte Tantra-Coach teilt auf Instagram ein sehr persönliches Update nach seinem schweren Reitunfall im April 2026. Zum ersten Mal seit seiner Rückenmarksverletzung reagierte sein Körper allein auf sexuelle Gedanken – ganz ohne Berührung. Ausgelöst wurde die Reaktion durch einen Gedanken an seine Freundin Anna. "Heute Morgen hatte ich den Gedanken, mit meiner wunderschönen Partnerin Anna Liebe zu machen. Und es kam zu einer Durchblutung meiner Genitalien", berichtet Eric seinen Followern. Seit dem Unglück ist der TV-Star teilweise querschnittsgelähmt. Dass sein Körper nun auf diese Weise reagiert, bedeutet ihm deshalb besonders viel.

Warum dieser Moment für ihn so besonders ist, erklärt Eric ebenfalls auf Instagram: "Das ist wichtig, denn nach einer Rückenmarksverletzung bekommen manche Menschen Erektionen durch visuelle oder gedankliche Reize, andere nur durch Berührung – so ist es bei mir. Und die Tatsache, dass ich jetzt durch Gedanken und ohne Berührung ein Anschwellen spüre, ist enorm." Doch nicht nur die körperliche Reaktion begeisterte den Tantra-Coach. Gleichzeitig habe er eine intensive Energiewelle gespürt, die über die Höhe seiner Verletzung hinaus in Richtung seines Gehirns aufgestiegen sei und sich durch seinen Körper ausgebreitet habe. "Und es war einfach eine wunderschöne Erinnerung daran, wie diese Energie den ganzen Körper durchströmt und einen wirklich beflügelt. Puh, es war unglaublich", schwärmt er. Auch sonst gehe es ihm momentan fantastisch. Für Eric steht fest: Diesen besonderen Fortschritt möchte er feiern.

Der Unfall, der Erics Leben grundlegend veränderte, ereignete sich am 6. April 2026 beim Reiten in Südafrika. Dabei brach er sich den fünften Halswirbel und erlitt eine schwere Rückenmarksverletzung. Es folgten mehrere Operationen und die Diagnose einer inkompletten Querschnittslähmung. Bei dieser Form der Lähmung sind die Nervenbahnen im Rückenmark nicht vollständig unterbrochen. Wie weit sich seine körperlichen Funktionen wiederherstellen lassen, ist allerdings ungewiss. Seit dem Unfall nimmt Eric seine Follower regelmäßig mit auf seinen Weg durch die Rehabilitation. Zunächst arbeitete er in Kapstadt an seiner Genesung, später setzte er die Behandlung in Finnland fort. Dabei stand unter anderem die Verbesserung seiner Rumpfstabilität im Mittelpunkt. Nun kann er einen weiteren, für ihn besonders persönlichen Fortschritt feiern.

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RTL / Kim Bender "Stranger Sins"-Experte Eric Osterlund

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GoFundMe Eric Osterlund, Tantra-Experte

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