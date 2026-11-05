Diana Amft kennt Florian David Fitz auch "nackig"

Diana Amft (50) kennt ihren langjährigen Schauspielkollegen Florian David Fitz (51) offenbar von einer ziemlich unverhüllten Seite. Im Gespräch mit Bild wurde die Schauspielerin gefragt, wie sehr sie Florians Anblick in Badehose bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Kinocomeback in "Der perfekte Urlaub" genossen habe. Ihre freche Antwort: "Da komme ich in den gleichen Genuss wie die Zuschauer. Aber ich kenne den Flo doch nackig. Das sind ja alles ganz hübsche Jungs, oder?" In "Der perfekte Urlaub" sind Diana und Florian zum ersten Mal seit dem Ende von "Doctor's Diary" wieder zusammen vor der Kamera zu sehen. Beim Publikum kommt das Wiedersehen offenbar gut an: Der Film, der derzeit in den Kinos läuft, stieg direkt auf Platz eins der Kinocharts ein.

Die Freude über das Wiedersehen war auch bei Diana und Florian groß. "Ich habe mich sehr gefreut, wieder mit Flo arbeiten zu können", erzählte Diana der Zeitung. Diesmal spielen die beiden allerdings kein Paar. Für Florian ist genau das ein Vorteil, denn so werde man sie nicht direkt mit ihrem früheren Serienliebespaar vergleichen. Die Rollen sind jetzt sogar fast vertauscht: Diana nennt ihre Figur eine "Hau-drauf-Maus", Florian spielt dagegen eher den Schüchternen. An ihrer Vertrautheit hat sich über die Jahre aber nichts geändert. "Es ist erschreckend, aber wir machen dieselben Witze wie damals. Und ich weiß gar nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist ... Aber wir finden sie lustig. Wir sind langsam wie zwei Alte, die peinliche Dad-Jokes (dt.: Flachwitze) machen", verriet Florian im Gespräch mit dem Blatt. Diana zog einen ähnlich humorvollen Vergleich: Sie und Florian seien wie die beiden alten Herren aus der "Muppet Show", die als Einzige ihre eigenen Späße komisch fänden. Außerdem betonte sie, dass zwischen ihnen bei jedem Treffen eine schöne Energie herrsche.

Diana spielte von 2008 bis 2011 in "Doctor's Diary" die Ärztin Dr. Gretchen Haase. Florian war als arroganter Dr. Marc Meier zu sehen. Die von Hassliebe geprägte Beziehung ihrer Figuren bekam nach 24 Folgen mit einer Hochzeit ihr Happy End. Das Serienpaar genießt bis heute Kultstatus. Diana empfindet die gemeinsame Serienzeit ebenfalls als etwas, das sie und Florian dauerhaft verbindet. Für "Der perfekte Urlaub", die Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis", standen die beiden nun rund 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Projekt wieder zusammen am Set. Gedreht wurde von Oktober bis Dezember auf Mallorca. Hinter der Kamera stand Bora Dagtekin (48), der schon bei "Doctor's Diary" mit Diana und Florian gearbeitet hatte. Für den Regisseur war das Wiedersehen am Set sehr emotional. "Florian und Diana wieder zusammen am Set zu haben, war für mich ein sehr emotionaler Moment. Mit Gretchen und Marc haben die beiden etwas Einzigartiges geschaffen – und ihre Chemie ist einfach magisch, auch im perfekten Urlaub", schwärmte er gegenüber der Zeitung. Der Erfolg gibt ihm recht: Zehn Tage nach dem Kinostart knackte der Film laut Bild am Wochenende bereits die Marke von einer Million Zuschauern.

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Instagram / bora Diana Amft und Florian David Fit, Schauspieler

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Instagram / bora Florian David Fitz und Diana Amft, Schauspieler

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