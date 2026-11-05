Prinz Harrys und Meghans Hollywood-Träume geraten ins Wanken

In Hollywood lässt sich nichts erzwingen – diese Erfahrung machen derzeit Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45). Insidern zufolge, die mit Page Six gesprochen haben, hängen ihre beiden Netflix-Spielfilme "Meet Me at the Lake" und "The Wedding Date" seit dem Frühjahr ohne erkennbare Fortschritte in der Planungsphase fest. Auch bei einem Polodrama der Sussexes, das noch nicht einmal einen Titel hat, herrscht Funkstille. Obendrein verliert Archewell eine Schlüsselfigur: Chantal Pysnik, die jahrelang die Dokumentarsparte leitete, verlässt die Firma. Die frühe Mitarbeiterin des Paares verantwortete unter anderem die Netflix-Serie "Harry & Meghan", die 2022 in sechs Folgen erschien. Schon zuvor hatte Archewell mit dem Produzenten Ben Browning einen Mann verloren, der die Doku betreut hatte.

Branchenkenner mahnen allerdings zur Gelassenheit: Lange Anlaufzeiten gehörten zum Geschäft. "Das ist Hollywood. Die Leute wissen, wie diese Stadt funktioniert, und Dinge entstehen nicht an einem Tag", sagte ein Insider zu Page Six. Gerade bei Romanverfilmungen werde monatelang am Skript gefeilt: "Das ist alles Teil des Prozesses. Es gibt viele Schritte." Archewell sicherte sich die Rechte an Carley Fortunes Bestseller "Meet Me at the Lake" bereits im August 2023, Netflix soll dafür Berichten zufolge rund drei Millionen Dollar (2,67 Millionen Euro) gezahlt haben. Für Jasmine Guillorys "The Wedding Date" verpflichtete der Streamer im Dezember 2025 die "Girls Trip"-Autorin Tracy Oliver als Drehbuchautorin. Pysnik wollte sich beruflich neu orientieren, ein Nachfolger wird gesucht; Nishika Kumble bleibt für fiktionale TV-Stoffe an Bord. Rückendeckung kommt von ganz oben: "Ted steht weiterhin zu 100 Prozent hinter ihnen", heißt es über Co-CEO Ted Sarandos.

Meghans eigene Karriere begann mitten in Hollywood: In Los Angeles aufgewachsen, präsentierte sie 2006 und 2007 bei "Deal or No Deal" Koffer vor der Kamera, ehe sie ab 2011 in "Suits" als Anwältin Rachel Zane zum Star wurde und in 108 Folgen mitspielte. Dann kam der Bruch: Nach der Verlobung mit Harry verließ sie die Serie 2018, und 2022 betonte sie, mit der Schauspielerei abgeschlossen zu haben. Statt vor der Kamera zu stehen, baute das Paar von Kalifornien aus ein Produktionsgeschäft auf. Ende August 2026 folgte nach sechs Jahren die Rückkehr nach Großbritannien, gemeinsam mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Zuletzt soll Meghan laut einem Bericht eine Rolle in der Netflix-Serie "The Gentlemen" angeboten worden sein. Ihren ersten gemeinsamen Termin in der neuen, alten Heimat absolvierte das Paar am 15. Oktober in Nottingham, wo Fans sie herzlich empfingen. Als Nächstes steht Brüssel an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Anzeige Anzeige