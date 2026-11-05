Bei Lamars Sexorgie schlug Khloé Kardashian um sich

Khloé Kardashian (42) erzählt von einem sehr chaotischen Moment aus ihrer Ehe mit Lamar Odom (46). In der neuen Folge von "The Kardashians" berichtet die Realitybeauty, wie sie damals ein Hotelzimmer stürmte. Dabei waren ihre Mutter Kris Jenner (71) und ihr Sicherheitsteam. Dem Vorfall vorausgegangen waren konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort des einstigen NBA-Profis und dessen Drogenkonsum. Was die beiden Frauen im Zimmer vorfanden, übertraf jedoch all ihre Befürchtungen: Khloé berichtete später, dass Lamar dort mit etwa 20 Personen in sexuelle Handlungen verstrickt war. Die Situation geriet augenblicklich außer Kontrolle. Während Khloé nach eigener Aussage wütend auf die Anwesenden einschlug, flüchtete Kris zunächst ins Badezimmer. Kurz darauf schritt die "Momagerin" jedoch zur Tat, schnappte sich einen Abfalleimer und verstaute die verstreuten Rauschmittel in großen Müllsäcken. Wann und wo genau das passierte, verraten die beiden in ihrer Erzählung nicht.

Im Gespräch mit Kim Kardashian (46), Nikki Glaser (42), Brenda Song (38) und Fortune Feimster lässt Kris die dramatischen Ereignisse noch einmal Revue passieren. Khloé habe damals die schockierende Nachricht erhalten, dass ihr Ehemann Crack konsumiere. Nach einem entscheidenden Hinweis machten sich Mutter und Tochter sofort auf den Weg zum Hotel, um Lamar aus der Situation zu retten. Bei den Details zur Vorbereitung gehen die Erinnerungen der beiden allerdings auseinander: Kris beteuert, dass Khloé damals auf ein Outfit aus schwarzer Kleidung, Kapuzenpullover und Mütze bestand. Die Unternehmerin schildert die Situation etwas weniger dramatisch: "Ich habe nur gesagt: 'Wir holen Lamar.' Das ist alles, was ich gesagt habe." Was sie im Zimmer sah, beschreibt sie drastisch: "Sie hatten buchstäblich einen Kreiswichs." Laut Kris stürmte Khloé daraufhin hinein und forderte alle auf, die Hände hochzunehmen. "Ich fing tatsächlich an, um mich zu schlagen", gibt Khloé zu. "Meine Mutter versteckt sich im Badezimmer. Sie holt einen Mülleimer und sagt: 'Okay, Schatz, mach weiter.' Und sie fegt buchstäblich alle Drogen, einfach alles, in Müllsäcke." Fortune will wissen, wen sie geschlagen habe. Khloé antwortet: "Irgendwelche H*ren, ich habe mich nicht einmal vorgestellt."

Insgesamt sieben Jahre hielt die Ehe von Khloé und Lamar, ehe 2016 der endgültige Schlussstrich gezogen wurde. Beim Blick zurück spricht Khloé auch über ihre Kriterien für künftige Partnerschaften. "Das bestärkt mich darin, dass ich nie wieder mit einem Freak ausgehen werde", sagt sie im Einzelinterview der Show. Dann fügt sie hinzu: "Ich wusste nicht einmal, dass ich das auf meine Manifestationsliste setzen muss, aber vielleicht sollte ich keine Kreiswichse, keine Orgien und vielleicht keine harten Drogen hinzufügen." Lamar, der jetzt eine OnlyFans-Karriere startet, gehört für Khloé inzwischen der Vergangenheit an. Mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (35) hat sie die beiden Kinder True und Tatum. Derzeit ist die Realitybeauty Single.

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, August 2010

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Getty Images Khloé Kardashian und Kris Jenner

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