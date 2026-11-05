Für John Goodman wären Abnehmspritzen ein "Geschenk" gewesen

John Goodman (74) hat einen langen und schwierigen Kampf gegen sein Übergewicht hinter sich. Im Laufe der Jahre nahm der Schauspieler fast 90 Kilogramm ab. Rückblickend ist er jedoch überzeugt, dass ihm dieser Weg mit Abnehmspritzen deutlich leichter gefallen wäre. "Sie wären ein Geschenk des Himmels gewesen", sagt John im Interview mit Sunday Times Culture Magazine. Seiner Ansicht nach hätten die Medikamente vor allem den suchtartigen Teil seines früheren Essverhaltens eindämmen können. Er selbst nimmt die Präparate derzeit allerdings nicht. Ihr Einsatz müsse aus seiner Sicht mit weiteren Maßnahmen abgestimmt werden. Stattdessen setzt der "Roseanne"-Star auf Sport und verbringt inzwischen viel Zeit im Fitnessstudio. Leicht fällt ihm das jedoch nicht: Wie er zugibt, muss er sich regelmäßig zum Training überwinden.

Im Gespräch mit dem Magazin erzählt John offen, wie ungesund sein Verhältnis zum Essen früher war. Dabei zieht er einen Vergleich zu seinem früheren Alkoholkonsum: "Ich aß wie ein Alkoholiker. Es war einfach etwas, um noch einen draufzusetzen. Es war gefährlich. Meine Gelenke waren durch das Gewicht, das ich mit mir herumtrug, völlig kaputt." Die körperlichen Folgen spürt er bis heute: Der Schauspieler hat inzwischen zwei künstliche Kniegelenke. Auch zum Sport muss er sich immer wieder aufraffen. "Ich meine, ich muss mich dazu zwingen, dorthin zu gehen. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich es ausfallen lassen", gesteht er. Seine Gewichtsabnahme erreichte John durch eine Magenoperation, eine dauerhafte Ernährungsumstellung, kleinere Portionen und viel Bewegung. Zeitweise trainierte er an sechs Tagen in der Woche und legte täglich zwischen 10.000 und 12.000 Schritte zurück. Bereits 2010 hatte er rund 45 Kilogramm abgenommen. Bis 2023 summierte sich sein Gewichtsverlust auf fast 90 Kilogramm.

Johns Gewichtsprobleme standen in engem Zusammenhang mit einer anderen Abhängigkeit. Rund 30 Jahre lang kämpfte der Schauspieler mit seiner Alkoholsucht und trank teilweise sogar während der Dreharbeiten am Set. 2007 zog er schließlich die Konsequenzen, begab sich in eine Entzugsklinik und schaffte es, dem Alkohol dauerhaft abzuschwören. Fünf Jahre später sprach er darüber, wie ernst seine Lage gewesen war: "Es waren 30 Jahre mit einer Krankheit, die allen Menschen um mich herum zusetzte, und es war an einem Punkt angelangt, an dem es mich jedes Mal mehr und mehr außer Gefecht setzte. Es ging um Leben oder Tod. Es war Zeit, aufzuhören." Berühmt wurde John als Familienvater Dan Conner in der Sitcom "Roseanne". Dort wurde seine Körperfülle immer wieder für Witze und Handlungsstränge genutzt. Zu seinem höchsten bekannten Gewicht wog er rund 181 Kilogramm. Sein Trainer Mackie Shilstone betonte später, John erinnere sich genau daran, wie sich dieses Gewicht angefühlt habe. Diesen Zustand wolle er nicht noch einmal erleben.

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Getty Images John Goodman besucht eine Veranstaltung der SAG-AFTRA Foundation zu seiner Karriere in New York

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Getty Images John Goodman bei der Premiere von "Digger" in Los Angeles, September 2026

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