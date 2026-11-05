Veronica Ferres trauert um Starfriseur John Frieda (†75)

Veronica Ferres (61) trauert um John Frieda (†75). Der Tod des berühmten Starfriseurs wurde am Dienstag bekannt gegeben. Er wurde 75 Jahre alt. Die Schauspielerin nahm nun in ihrer Instagram-Story öffentlich Abschied von ihm. Dafür teilte sie mit ihren Followern ein Schwarz-Weiß-Porträt des Haarstylisten. Auf der Aufnahme ist John mit kurzen, hellen Haaren und einem dunklen Sakko zu sehen. Mit einem Lächeln blickt er direkt in die Kamera. Veronica hat das Foto in eine Gedenkgrafik eingebunden, die neben seinem Porträt auch seine Lebensdaten zeigt. Sie selbst ist auf der Aufnahme nicht zu sehen. Mit einer kurzen Botschaft wandte sich die Schauspielerin direkt an den Verstorbenen: "Ruhe in Frieden, John Frieda."

In ihrem Post blickte Veronica auch dankbar auf ihre persönliche Verbindung zu dem Briten zurück. Dass sie einst mit dem gefeierten Haarstylisten zusammenarbeiten durfte, scheint ihr bis heute viel zu bedeuten. "Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, mit dir zu arbeiten", betonte sie in ihrer Story. Zugleich richtete sie Worte an die Hinterbliebenen des Friseurs: "Meine Gedanken sind bei deiner Familie und deinen Angehörigen." Weitere Einzelheiten nannte Veronica in ihrem Beitrag nicht. Sie ließ offen, wann und bei welcher Gelegenheit sie mit John zusammengearbeitet hatte. Auch persönliche Anekdoten oder gemeinsame Erinnerungen teilte die Schauspielerin nicht mit ihren Fans. Stattdessen beschränkte sie sich auf das Foto, ihre Dankesworte und ihr Mitgefühl für Johns Angehörige.

John war friedlich im Beisein seiner Familie gestorben. Eine Todesursache wurde zunächst nicht öffentlich gemacht. Die traurige Nachricht hatte sein Londoner Salon über Instagram verkündet. Dabei würdigte das Team den Briten als prägende Persönlichkeit der Friseurbranche. John machte sich nicht nur als gefragter Friseur zahlreicher Prominenter einen Namen. Zu seinen Kunden gehörte unter anderem Prinzessin Diana (†36), deren ikonische Frisur er mitgestaltete. Internationale Bekanntheit erlangte er außerdem durch seine eigene Haarpflegeserie, die unter seinem Namen vertrieben wurde. So wurde er auch außerhalb der Glamourwelt einem breiten Publikum bekannt. Mit Veronica nimmt nun auch eine deutsche Schauspielerin öffentlich Abschied von dem Haarstylisten und erinnert an die gemeinsame Arbeit mit ihm.

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Getty Images Veronica Ferres bei der Premiere von "The Weight" auf dem roten Teppich der 76. Berlinale im Zoo Palast, Berlin

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Getty Images John Frieda bei der Gedenkfeier für Vidal Sassoon in der Londoner St Paul's Cathedral am 12. Oktober 2012

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