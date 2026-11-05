Perez Hiltons Streamkrise: Bodycamvideo zeigt blutige Folgen

Neue Aufnahmen zeigen, wie dramatisch die Situation im Haus von Perez Hilton (48) im August war. TMZ veröffentlichte jetzt ein Bodycamvideo, das den Einsatz der Rettungskräfte bei dem Social-Media-Star dokumentiert. Zu dem Vorfall kam es während eines Livestreams, der Perez' schwere Krise online dokumentierte. Große Teile der Aufnahmen wurden nachträglich unkenntlich gemacht. Er ist darin lediglich verpixelt zu erkennen, während Rettungskräfte ihn auf einer Trage medizinisch versorgen und anschließend zum Krankenwagen bringen. In den Räumen sind zudem Blutspuren zu erkennen. Die Polizei war zu dem Influencer ausgerückt, nachdem es Hinweise auf einen beunruhigenden Livestream gegeben hatte.

Im Krankenhaus musste Perez wegen mehrerer Knochenbrüche und einer Überdosis behandelt werden. Anschließend wurde er vorübergehend in psychiatrische Betreuung aufgenommen. Später kam zudem ans Licht, dass sich seine drei Kinder noch kurz vor Beginn des Livestreams im Haus aufgehalten hatten. Aus Dokumenten zu dem Vorfall geht hervor, dass der Social-Media-Star währenddessen Suizidabsichten geäußert hatte. Zu den genauen Umständen gibt es bislang keine weiteren öffentlichen Angaben.

Perez' Schwester Barbara Lavandeira hatte ihren Bruder nach dem Vorfall verletzt vorgefunden. Später berichtete sie, dass sie ihn in diesem Zustand kaum wiedererkannt habe. Seit der Krise übernimmt die Mutter des Bloggers, Teresita Lavandeira, die Betreuung seiner drei Kinder. Perez selbst hat inzwischen wieder Kontakt zu seinem Nachwuchs: Er sieht die Kinder bei begleiteten Treffen. Um die Angehörigen in dieser schwierigen Phase auch finanziell zu unterstützen, rief ein Freund des Influencers eine Spendenkampagne über die Plattform GoFundMe ins Leben. Die gesammelten Beiträge sollen dazu dienen, die laufenden Lebenshaltungskosten der Familie zu decken.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Bei den Not Alone Awards im Wynn Las Vegas: Perez Hilton

Getty Images Perez Hilton, Januar 2025