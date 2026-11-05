Heulkrampf in Embryostellung: Samira gesteht Zusammenbruch

Samira Yavuz (32) hat einen emotionalen Zusammenbruch erlitten. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erzählt der Realitystar offen von einem Tag in der vergangenen Woche, an dem ihr plötzlich alles über den Kopf wuchs. Auslöser war ein Abschied von ihrer Tochter Nova, der beiden schwerfiel. Samira hatte das Mädchen nach dem Kindergarten nach Hause gebracht. Dort sollte Novas Vater Serkan Yavuz (33) auf sie aufpassen, während die zweifache Mutter einen wichtigen Termin wahrnahm. Doch Nova kam mit der Trennung von ihrer Mama nicht klar und weinte heftig. Vor ihrer Tochter konnte Samira sich zunächst noch zusammenreißen. Doch kaum saß sie in ihrem Auto, war es mit der Fassung vorbei: "Leute, ich habe so einen Heulkrampf bekommen. Also nicht vor ihr, ich habe es dann geschafft, mich da abzukoppeln und zu lösen." Danach sei nichts mehr gegangen: "Mir war alles zu viel, mein ganzes Leben wurde mir zu viel. Ich saß einfach nur im Auto in Embryonalstellung."

Wie Samira erklärt, habe sie momentan "so viel zu kämpfen" – vor allem mit sich selbst. An diesem Tag sei ihre Belastungsgrenze endgültig erreicht gewesen. Dass ihre Follower davon auf Instagram meist nichts mitbekommen, sei Absicht: "Die dunkelsten Momente kriegt ihr nicht mit. So soll es auch bleiben." Obwohl sie ihre Fans als Familie betrachte, wolle sie solche Situationen nicht online festhalten. Sie fürchte, später durch Nachrichten im falschen Moment erneut damit konfrontiert zu werden. Halt gaben ihr ihre Mutter und ihre Schwester, die sie beruhigten. Freundinnen sprangen spontan ein, kümmerten sich um ihre Instagram-Aufgaben und sorgten dafür, dass alle Abgabefristen eingehalten wurden. "Ich war nicht mehr in der Lage, irgendwas zu leisten", gesteht Samira emotional und ergänzt: "Solche Menschen sind Gold wert." Dieser Rückhalt habe auch ihrem Selbstwertgefühl geholfen. Seit einiger Zeit ist Samira in psychologischer Behandlung. Als Mutter empfinde sie das als extrem, denn das in einer Sitzung Besprochene müsse sie jedes Mal noch mehr als eine Woche lang verarbeiten.

Samira hat mit ihrem Ex-Mann Serkan zwei gemeinsame Töchter: Nova und Valea. Die Mädchen verbringen regelmäßig Zeit bei ihrem Vater. Für die Reality-TV-Bekanntheit sind diese Phasen inzwischen wichtig geworden. Zuletzt nahm sie während einer kinderfreien Zeit unter anderem an einem Event teil. Erst vor Kurzem hatte sie darüber gesprochen, welchen Stellenwert bewusste Auszeiten vom Mama-Sein mittlerweile für sie haben. Ganz unbeschwert könne sie die freie Zeit allerdings nicht immer genießen. Mitunter werden die freien Stunden laut Samira von einem schlechten Gewissen begleitet. Trotzdem schafft sie sich Raum für persönliche Unternehmungen, wenn Nova und Valea bei Serkan sind. Im Alltag der zweifachen Mutter stehen damit nicht nur die Bedürfnisse ihrer Kinder im Mittelpunkt. Auch ihre eigene psychische Gesundheit und bewusste Pausen spielen für sie inzwischen eine wichtige Rolle.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

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