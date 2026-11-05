Russell Brand wurde verurteilt: Polizei sucht weitere Opfer

Noch bevor die Folgen des Schuldspruchs abgeklungen sind, kommen auf Russell Brand (51) weitere schwerwiegende Vorwürfe zu. Wie Express berichtet, haben zwei weitere Frauen Anschuldigungen gegen den Schauspieler erhoben. Sie sollen ihm jeweils eine Vergewaltigung vorwerfen. Eine der beiden soll zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat eine Schülerin von gerade einmal 16 Jahren gewesen sein. Die neuen Vorwürfe wurden heute bekannt. Nur kurz zuvor waren am Londoner Southwark Crown Court die Schuldsprüche gegen den Briten gefallen. Beamte der Metropolitan Police haben Russell zu beiden Beschwerden bereits unter polizeilicher Verwarnung vernommen. Abgeschlossen ist die Sache für die Ermittler damit aber noch lange nicht. Die Polizei ruft weitere mögliche Betroffene dazu auf, sich bei den Ermittlern zu melden. Auch alle anderen Personen, die Anzeige erstatten möchten, sollen sich an die Behörden wenden.

Die Metropolitan Police bestätigte, dass die Ermittlungen zu den zusätzlichen Anschuldigungen weiterhin andauern. "Der Verdächtige wurde im Zusammenhang mit den Vorwürfen bereits unter polizeilicher Verwarnung befragt", hieß es in einer Stellungnahme. Die Beschwerdeunterlagen beider Frauen sollen bereits beim Crown Prosecution Service, der britischen Staatsanwaltschaft, eingegangen sein. Wie die Polizei mitteilte, stehen die Ermittler in engem Kontakt mit den zuständigen Staatsanwälten. Gleichzeitig werden die Untersuchungen in dem Fall fortgesetzt. Für Russell könnte das bedeuten, dass zu seiner Verurteilung noch zusätzliche Anklagen hinzukommen. Bislang handelt es sich bei den beiden neuen Fällen allerdings lediglich um Anschuldigungen. Eine Anklage wurde in diesem Zusammenhang noch nicht erhoben. Ob es dazu kommt, hängt vom Ergebnis der laufenden Ermittlungen und der Prüfung durch die Staatsanwaltschaft ab.

Wie Deadline berichtete, hatte die Jury am Londoner Southwark Crown Court Russell wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Die Taten hatten sich gegen vier Frauen gerichtet und in den Jahren 2004, 2005 und 2009 ereignet. In drei weiteren Anklagepunkten war der Schauspieler freigesprochen worden. Russell hatte sämtliche Vorwürfe im Prozess zurückgewiesen. Nach der Urteilsverkündung war er in Untersuchungshaft genommen worden. Die Verkündung des Strafmaßes ist für den kommenden Montag angesetzt. Während des Verfahrens hatte seine Ehefrau Laura Gallacher an seiner Seite gestanden. Als Leumundszeugin hatte sie ihn als "wundervollen Ehemann" und "aufmerksamen Vater" ihrer drei gemeinsamen Kinder beschrieben.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand verlässt am 21. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London

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