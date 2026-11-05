"Es war qualvoll": So litt Lulu nach Ehe-Aus mit John Frieda

Sängerin Lulu blickt auf das schmerzhafte Ende ihrer 15-jährigen Ehe mit Starfriseur John Frieda (†75) zurück. 15 Jahre lang waren die beiden verheiratet. Das Paar hatte 1976 in London geheiratet und einen gemeinsamen Sohn bekommen, 1991 folgte die Trennung. Das Ehe-Aus traf die Musikerin damals so hart, dass sie kaum glaubte, ohne ihren Partner weiterleben zu können. "Das war eine sehr schmerzhafte Zeit in meinem Leben. Es war qualvoll. Ich dachte, ich würde sterben. Ich dachte, ich würde ohne meinen letzten Ehemann sterben. Ganz offensichtlich habe ich überlebt", erinnerte sie sich laut The Mirror. Heute könne sie jedoch feststellen, dass sie die schwere Zeit überstanden habe. Besonders bitter war für Lulu auch der Zeitpunkt der Trennung: Johns eigene Haarpflegemarke stand damals unmittelbar vor ihrem großen kommerziellen Durchbruch. Während ihr Noch-Ehemann beruflich also auf dem Weg nach ganz oben war, brach für Lulu privat eine Welt zusammen.

Nach Lulus Schilderung hatte John die Beziehung mit unmissverständlichen Worten beendet. Wie The Mirror berichtete, erklärte er ihr, dass sie nicht miteinander auskämen und nichts gemeinsam hätten. Er wisse genau, wohin er wolle und was er von seinem Leben erwarte. Deshalb wolle er aus der Ehe raus. Rückblickend glaubt die Sängerin, dass er sich innerlich schon 1988 von ihr entfernt hatte: In diesem Jahr erlitt sie eine Fehlgeburt. Sie selbst habe zu jener Zeit verdrängt, dass ihre Ehe auseinanderbrach, und die zunehmende Distanz nicht erkannt. Auch finanziell war die Trennung kompliziert. John hatte sich während der Ehe um die Geldangelegenheiten gekümmert. Einen Anteil an seinem Unternehmen bekam Lulu trotz des absehbaren Erfolgs nicht. Er habe ihr keinen angeboten, sie wiederum habe nicht darauf gedrängt. Zudem gab sie zu, dass sie beide zu Beginn ihrer Beziehung "einfach Kinder" gewesen seien.

John starb im Alter von 75 Jahren friedlich im Kreis seiner Familie. Sein Londoner Salon machte die Nachricht öffentlich, eine Todesursache wurde nicht genannt. Bekannt war der Friseur neben seiner weltweit erfolgreichen Pflegemarke vor allem für seine Arbeit mit prominenten Kundinnen wie Prinzessin Diana (†36). Lulu und John hatten sich 1976 im Hampstead Register Office das Jawort gegeben. Unter den Gästen befanden sich Stars wie Elton John (79), Ringo Starr (86) und Tom Jones (86). Ein Jahr später kam ihr gemeinsamer Sohn Jordan zur Welt. Für die Sängerin war es bereits die zweite Ehe, zuvor war sie mit dem Bee-Gees-Star Maurice Gibb verheiratet gewesen. John erklärte später, dass ihn der große Bekanntheitsgrad seiner damaligen Frau verunsichert habe. Er habe nicht als "Mr. Lulu" gelten wollen. Seine Gefühle für Lulu seien dennoch geblieben: Gegenüber The Mirror versicherte John, dass er nie aufgehört habe, sie zu lieben.

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Getty Images Sängerin Lulu und Hairstylist John Frieda nach ihrer Hochzeit am 8. Oktober 1976 im Londoner Standesamt Hampstead

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Getty Images Lulu und ihr damaliger Ehemann John Frieda bei einer Galavorführung von "Plenty" am 21. November 1985

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