Victoria Beckham fürchtet Enthüllungsdoku von Sohn Brooklyn

Victoria Beckham (52) soll die Aussicht auf eine mögliche Enthüllungsdoku ihres entfremdeten Sohnes Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seiner Ehefrau Nicola (31) große Sorgen bereiten. Wie ein Insider gegenüber Heat World behauptet, könnten die beiden darin ausführlich über den Bruch mit Victoria und David Beckham (51) sprechen. Demnach sollen Brooklyn und Nicola Freunde sowie Verwandte bereits um Freigabeerklärungen gebeten haben. Victoria und David sollen über ihre Anwälte davon erfahren haben. Würde der Familienstreit vor laufender Kamera aufgearbeitet, wäre das für die Sängerin angeblich ein weiterer schmerzhafter Vertrauensbruch. "Vic glaubt, es wäre, als müsste sie sein öffentliches Statement noch einmal lesen, nur diesmal im Fernsehen. Sie ist deswegen wirklich angespannt – sie kann einfach nicht zur Ruhe kommen", erklärte die namentlich nicht näher genannte Quelle dem Magazin.

Ganz neu sind die Pläne offenbar nicht. Laut der britischen Zeitung The Sun sollen Brooklyn und Nicola schon im März erste Gespräche mit dem Streamingdienst Hulu über eine Dokuserie geführt haben. Die Verantwortlichen hätten sich demnach erhofft, dass Brooklyn darin seine Sicht auf die Familiengeschichte schildert und genauer auf das Zerwürfnis mit seinen Eltern eingeht. Bereits im Januar hatte er auf Instagram deutliche Worte gefunden: "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen." Zudem warf er seinen Eltern vor, das öffentliche Bild der Familie lenken zu wollen. Seine Beziehung zu Nicola sei bereits vor der Hochzeit 2022 belastet worden. Außerdem habe man ihn dazu gedrängt, Rechte an seinem Namen abzugeben. Laut dem Insider hofft Victoria nun, dass das Paar auf eine Doku verzichtet und ohne neue Anschuldigungen nach vorn blickt. Sie wolle einen weiteren öffentlichen Streit unbedingt vermeiden. David sei dagegen bereit einzugreifen, falls neue Vorwürfe erhoben werden sollten.

Wie groß die Distanz zwischen Brooklyn und seinen Eltern ist, zeigte sich zuletzt auch in Paris. Beim Bummel mit Nicola über einen Flohmarkt trug er ein Shirt mit der Aufschrift "Du checkst es einfach nicht". Schnell machte die Vermutung die Runde, dass der Spruch auf seinen Vater gemünzt war. Kurz zuvor hatte David einen Social-Media-Clip des Paares mit einem Like versehen, obwohl Brooklyn eine Versöhnung mit seiner Familie klar ausgeschlossen hatte. Ob der Spruch tatsächlich David galt, ist jedoch nicht bestätigt. Brooklyn und Nicola sind seit 2022 verheiratet. In seinem Instagram-Statement erklärte der älteste Beckham-Spross, dass er seit seinem Rückzug von der Familie weniger Ängste verspüre. Zudem betonte er, was er und seine Frau sich für ihr gemeinsames Leben und ihre künftige Familie vor allem wünschen: Frieden, Privatsphäre und Glück. Ob das Paar nun tatsächlich eine Doku plant, ist bislang nicht öffentlich bestätigt.

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Getty Images, Getty Images Brooklyn Beckham, Victoria Beckham

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Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf dem Deauville American Film Festival 2026 in Deauville, Frankreich

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