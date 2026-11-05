Keine Dating-Apps: Sido verrät sein Rezept für die Liebe

Wenn es um die Liebe geht, verlässt sich Sido (45) lieber auf das echte Leben als auf Dating-Apps. Online-Dating oder das Anschreiben potenzieller Partnerinnen über Direktnachrichten kommen für den Rapper nicht infrage. Das stellte der Musiker jetzt im Interview bei "Take me Späti" klar. Er betonte, dass er seine früheren Partnerinnen ausnahmslos offline kennengelernt habe. Das galt auch für seine aktuelle Beziehung: Seine neue Freundin trat ganz ungeplant in sein Leben. Der Berliner hält nämlich nichts von der aktiven Suche – weder auf Dating-Plattformen noch im echten Leben lässt er sich dabei unter Druck setzen. Stattdessen verriet er in dem Format sein ganz persönliches Liebesrezept. Er begegne Menschen einfach im echten Leben und achte dabei auf einen bestimmten Moment. Wenn ein Blickkontakt etwa zwei Sekunden länger als gewöhnlich anhalte, bleibe auch seine Aufmerksamkeit kurz an dieser Person hängen.

Damit meint Sido jedoch keinen gezielten Flirt. Es geht ihm vielmehr um diesen einen unerwarteten Moment, in dem man durch intensiven Blickkontakt merkt, dass die Chemie zwischen beiden Seiten stimmt. Aktiv nach einer Partnerin Ausschau zu halten, kam für den Rapper laut eigenen Angaben ohnehin nie infrage. "Die sieht man halt einfach. Also meine Partnerinnen sind immer einfach in mein Leben gekommen und waren einfach da", erklärte er. Auf der Suche sei er nie gewesen: "Ich war nie auf der Suche, dass man jetzt so rumrennt." Stattdessen komme es auf die Momente an, in denen sich zwei Menschen zufällig begegnen. "Man sieht sich so und dann bleiben die Blicke halt länger als bei anderen Leuten. So diese 2 Sekunden länger. Und dann bleibt man an diesem Menschen kurz hängen", schilderte der Musiker seine Erfahrungen.

Seinen aktuellen Beziehungsstatus hatte Sido erst vor wenigen Wochen publik gemacht. Die Liebes-News verriet er überraschend während der sogenannten "Rentnertour", an der er anfangs teilnahm. Nach drei Tagen brach der Berliner die Reise jedoch vorzeitig ab. Vor der Heimkehr zog es ihn nämlich noch für einen kurzen Zwischenstopp nach Frankreich, um dort private Zeit zu verbringen. Bei seinem Abschied verriet er dann auch, mit wem er dorthin aufbrechen würde: Er werde "mit Frauchen nach Paris" fahren, kündigte er an. Damit bestätigte der Rapper erstmals, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Wer seine Partnerin ist, ließ er allerdings offen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Kolbert-Press Rapper Sido im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sido, Rapper

Anzeige Anzeige