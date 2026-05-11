War in Yasin verliebt: Henna Urrehman teilt Tattoo-Statement

Henna Urrehman hat sich auf Instagram zu einem Tattoo geäußert, das seit einiger Zeit für Gesprächsstoff sorgt: Die TV-Bekanntheit ließ sich den Namen von Yasin Mohamed (34) auf dem Handgelenk tätowieren. Nun erklärt sie in einem Statement, was hinter dieser Entscheidung steckt und macht dabei deutlich, dass ihre Gefühle für Yasin alles andere als oberflächlich waren. "Warum ich das gemacht habe? Weil ich ihn verliebt war. Ja, tatsächlich kann man sich auch in Männer verlieben, die alle anderen nicht feiern. Auch, wenn man andere Werte hat. Mir ist das vor vier Jahren passiert", erklärt die Influencerin.

Weiter erklärt sie: "Ich habe nicht erst vor drei Monaten entschieden, dass ich den liebe. Als ihr ihn alle noch gefeiert habt, da habe ich ihn auch schon gefeiert." Damit betont sie, dass ihre Gefühle für Yasin lange vor den aktuellen Vorwürfen gegen ihn entstanden seien. Auf Nachfragen aus der Community reagiert Henna mit einer gehörigen Portion Selbstironie. "Im Endeffekt bin ich einfach psychisch krank. Ich habe Borderline und schiebe es jetzt darauf. Ich bin emotional impulsiv, lasst mich in Ruhe. F*ckt euch alle einfach", sagt sie dabei schmunzelnd.

Vor zwei Monaten hatte Henna Diskussionen um sie und den Realitystar noch selbst angeheizt. In einer Instagram-Story tauchte ein Video von ihrem Handgelenk auf, auf dem in feiner Schrift "Yasin" zu lesen war. Yasin markierte sie dazu und setzte ein Herzaugen-Emoji hinter ihren Namen. Henna repostete den Clip anschließend in ihrer eigenen Story und setzte noch einen drauf. Sie schrieb zu ihrem Repost: "Namen vom Keiler tätowieren? Ja oder nein?" In den Kommentaren ihres Instagram-Statements betonte sie allerdings, dass sie aus "Selbstschutz" keinen Kontakt mehr mit Yasin habe.

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Instagram / Yasin Mohamed Henna und Yasin Mohamed, Februar 2026

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Instagram / hennschka Henna, März 2026

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit