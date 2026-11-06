Schuldspruch: Russell Brand drohen bis zu neun Jahre Haft

Für Russell Brand (51) könnte es nach seinem Schuldspruch für viele Jahre hinter Gitter gehen. Der Schauspieler und Comedian wurde am Donnerstag wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Welche Konsequenzen ihn nun erwarten könnten, schätzte Kirsty Brimelow, die Vorsitzende des Bar Council, gegenüber Sky News ein. Die Juristin hält eine Haftstrafe "zwischen sechs und neun Jahren" für möglich. Ob sich diese Prognose bewahrheitet, wird sich am Montag zeigen. Dann soll das Gericht das endgültige Strafmaß verkünden.

Wie TMZ berichtet, wurde Russell zudem eine Freilassung gegen Kaution verweigert. Der Schauspieler konnte das Gericht somit nicht als freier Mann verlassen und muss bis zur Verkündung seines Strafmaßes am Montag in Haft bleiben. Allerdings fiel das Urteil nicht in allen Anklagepunkten zu seinen Ungunsten aus: Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen wurde Russell freigesprochen. Auch beim Vorwurf eines versuchten unsittlichen Übergriffs sprach ihn das Gericht frei. Die Teilfreisprüche ändern jedoch nichts an den Schuldsprüchen wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe.

Dass die Teilfreisprüche nicht alle Bedenken ausräumen, machte auch ein leitender Ermittler deutlich, der den Fall betreut hatte. Der Beamte hält den Schauspieler nach wie vor für eine Gefahr für Frauen. Seine Einschätzung begründete er laut TMZ mit der besonderen Stellung des Briten. Russell befinde sich in einer "Position der Macht und des Vertrauens" und habe "Millionen von Followern". Auch Danny Shaw, Kommentator zu Polizei- und Strafjustizthemen und ehemaliger BBC-Korrespondent, hatte sich bereits gegenüber People's Channel zu der möglichen Strafhöhe geäußert. Seine Einschätzung fiel dabei deutlich aus: "Ihm droht eine lange Haftstrafe!"

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand verlässt am 21. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London

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