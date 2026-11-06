Neuer "Harry Potter"-Shop macht Tom Felton emotional

Für Tom Felton (39) wurde ein Ladenbesuch zur Reise in die Vergangenheit. Der Schauspieler sah sich kürzlich in einem Harry-Potter-Shop auf der Londoner Oxford Street um, wie ein Video zeigt, das AP vorliegt. Dort fühlte sich der Filmstar augenblicklich in die Zeit zurückversetzt, in der er als Draco Malfoy vor der Kamera stand. Eigentlich hatte der Brite mit einem ganz normalen Geschäft gerechnet. Stattdessen fand er jedoch eine aufwendig gestaltete Kulisse vor, die ihn an die berühmte Winkelgasse erinnerte und ihn sichtlich bewegte. "Ich habe einen normalen Laden erwartet, aber wenn man hier reinläuft, ist es, als ob man die Winkelgasse betritt. Ich bin etwas emotional, um ehrlich zu sein", gab Tom bei seinem Rundgang zu. Vor allem die vielen liebevollen Details berührten ihn: "Diese Details. Es berührt mich wirklich und erinnert mich an die Zeit am Set. Es ist weniger ein Shop und mehr ein Erlebnispark."

Zwischen den Regalen entdeckte Tom unter anderem auch magische Süßigkeiten. Bei ihrem Anblick kam ihm ein kurioser Zwischenfall in den Sinn, der ihm vor rund 25 Jahren bei den Dreharbeiten zu Harry Potter passiert war. "Ich habe eine Packung davon ohne Deckel in meinem Umhang gelassen und alles ist geschmolzen. Danach haben sie die Taschen aller Umhänge zugenäht", schwelgte der Schauspieler lachend in Erinnerungen. Sein Missgeschick hatte also Konsequenzen für den gesamten Cast. Im Laden schwang er außerdem noch einmal den Zauberstab und probierte seine Zauberkünste aus. Mit jedem neuen Produkt und jedem Detail wurden für ihn die Erinnerungen an seine Jahre am Filmset wieder lebendig. So wurde der Besuch für den Darsteller zu einer echten Zeitreise.

Nicht nur zwischen Zauberstäben und magischen Süßigkeiten rückte Toms Vergangenheit wieder ganz nah. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler eine besondere Nachricht für die Fans gehabt: Er wollte noch einmal Draco spielen! Für "Harry Potter and the Cursed Child" stand er ab dem 11. November 2025 für 19 Wochen am New Yorker Broadway auf der Bühne. Die Handlung setzte 19 Jahre nach der Originalreihe ein und zeigte die einstigen Hogwarts-Schüler als Eltern. Für Tom bedeutete das weit mehr als die Rückkehr zu einer vertrauten Figur. "'Potter' hat einen großen Teil meiner Kindheit ausgemacht, und jetzt kann ich sozusagen zurückgehen und gleichzeitig vorwärtsgehen", erklärte er damals.

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Getty Images Tom Felton bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in London

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Getty Images Tom Felton bei seinem Debüt in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway, November 2025

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