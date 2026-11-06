Schon zusammengezogen: Gisele Oppermann hat neuen Partner

Gisele Oppermann (39) schwebt auf Wolke sieben! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat in Brasilien einen neuen Partner gefunden. Im Küstenort Jericoacoara hat sie ihr Herz an Leandro verloren, wie sie jetzt im Interview mit Bunte verriet. Ganz fremd waren sich die beiden nicht, als es vor etwa einem halben Jahr zwischen ihnen funkte. Leandro verkaufte am Strand Churrasco-Spieße. Gisele kam dort regelmäßig mit ihrer Tochter Leni vorbei. Aus den Snackpausen wurde schließlich mehr. Nach dem ersten gemeinsamen Abend drückten die Turteltauben dann ordentlich aufs Tempo: "Zack! Nach zwei Tagen sind wir zusammengezogen", erzählte Gisele. Für die Realitydarstellerin hat diese Blitz-Entscheidung durchaus ihre Vorteile: "Wenn man so schnell zusammenlebt, ist alles intensiver. Man lernt sich besser und schneller kennen."

Ganz so rosig blieb es im brasilianischen Liebesnest allerdings nicht. Gisele erfuhr, dass Leandro ihr mit einer Touristin fremdgegangen war. Für die Realitydarstellerin war das ein schwerer Schlag. Sie zog sofort die Reißleine und setzte ihren Partner vor die Tür. "Ich habe ihn dann aus der Wohnung rausgeworfen und musste eine Woche lang nur weinen", erinnerte sie sich. Trotz der Enttäuschung kam sie nicht von ihm los. "Mein Herz hat dann so Sehnsucht nach ihm gehabt", gab sie zu. Leandro entschuldigte sich bei seiner Liebsten, und nur eine Woche nach dem Rauswurf durfte er schon wieder bei ihr einziehen. Statt auf Abstand setzt das Paar nun ganz auf eine gemeinsame Zukunft in Südamerika. "Jetzt wollen wir uns hier zusammen ein schönes Leben aufbauen", erklärte die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin.

Nach Brasilien war Gisele vor rund anderthalb Jahren ausgewandert. Den Schritt machte sie still und heimlich. Auch ihre Beziehung zu Leandro behielt sie zunächst für sich. Inzwischen verbringen die beiden nicht nur ihre Freizeit miteinander, sondern sind auch beruflich ein Team. In Jericoacoara verkaufen sie gemeinsam großformatige Bilder an Urlauber. Dass Leandro auch in schwierigen Situationen zu ihr hält, zeigte sich erst Anfang der Woche: Als Gisele eine Nacht im Gefängnis verbringen musste, stand er ihr zur Seite. Im Moment muss die Auswanderin ihr neues Leben unter der brasilianischen Sonne also nicht allein meistern.

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IMAGO / Future Image Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

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