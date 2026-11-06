Vera Wangs Erscheinung löst Sorge um ihre Gesundheit aus

Vera Wang (77) hat mit ihrem jüngsten Auftritt auf dem roten Teppich für viel Gesprächsstoff gesorgt. Die Designerin besuchte am Montag die Fashion Awards des Council of Fashion Designers of America in New York City. Für den Abend wählte sie einen äußerst knappen schwarzen Zweiteiler aus ihrem eigenen Modehaus. Das Ensemble bestand aus einem Bandeautop mit transparentem Einsatz und einem hoch sitzenden Maxirock. Der freizügige Look lenkte die Aufmerksamkeit vor allem auf ihre sehr schlanke Figur. In den sozialen Medien bekam Vera zwar jede Menge Komplimente für ihr jugendliches Aussehen. Viele Nutzer machten sich aber auch Sorgen um ihre Gesundheit. Einige nannten den Anblick sogar beunruhigend. Vera selbst hat sich bislang weder zu den Kommentaren über ihren Körper noch zu den Sorgen um ihr Wohlbefinden geäußert.

Unter den Aufnahmen fanden sich mehrere kritische Nutzerkommentare. "Sie sieht alt und unterernährt aus", schrieb eine Person. Eine weitere Person ging noch einen Schritt weiter und unterstellte der Designerin, ein GLP-1-Medikament zum Abnehmen einzunehmen: "Ozempic ist in diesem Alter sehr gefährlich. Das ist beängstigend." Belege für diese Behauptung gibt es allerdings keine. Ein weiterer Nutzer nahm zugleich Veras Kleiderwahl ins Visier: "Sie sollte besser als die meisten anderen in der Lage sein, passende Kleidung für sich zu entwerfen, damit sie nicht halbnackt aussieht. Es sollte um die Kleidung gehen, nicht um Haut und Knochen." Ihr Outfit hatte Vera mit Zöpfen im Y2K-Stil, einem auffälligen Goldring und einer über die Schultern gelegten Lederjacke kombiniert. Bei der Veranstaltung waren zahlreiche weitere A-Promis zu Gast, darunter Anna Wintour (77), Matt Damon (56), Zoë Kravitz (37) und Naomi Osaka (29).

Mit dem Thema Älterwerden setzt sich Vera schon länger offen auseinander. Bereits vor ihrem 75. Geburtstag machte sie deutlich, dass sie nicht ans Aufhören denkt. "Vielleicht werde ich es ein bisschen wie Warren Buffett oder Queen Elizabeth II. halten: Ich werde einfach weitermachen, denn ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr in der Lage bin, meine beste Arbeit zu leisten. Ich versuche wirklich, diese Stimme in mir zu respektieren, die sich so glücklich fühlt, kreativ tätig zu sein. Darum geht es im Grunde", erklärte sie 2024 gegenüber People. Nach ihrem Ehrentag dachte Vera nach eigener Aussage zwar darüber nach, künftig auf Geburtstagsfeiern zu verzichten. Später entschied sie sich allerdings bewusst dafür, das Leben weiterhin zu feiern. "Viele meiner Freunde wollen das nicht. Sie sagen: 'Ich bin zu alt.' Ich sage: 'Es geht nicht darum, alt zu sein. Es geht darum, hier zu sein und zu leben, und das sollten wir feiern'", erzählte sie. Für sie gehe es bei solchen Feiern darum, jedes weitere Jahr entsprechend zu würdigen.

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Getty Images Vera Wang bei den CFDA Fashion Awards im Museum of Natural History in New York

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Getty Images Vera Wang bei den CFDA Fashion Awards 2026 im Museum of Natural History in New York

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