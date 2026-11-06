Verschoben: "Forsthaus Rampensau Germany" startet erst 2027

Fans von Forsthaus Rampensau Germany müssen ihre Vorfreude vorerst wieder einpacken: Die vierte Staffel der beliebten Realityshow startet überraschend doch nicht wie geplant am heutigen 6. November bei Joyn und sixx. Das gaben die Streamingplattform sowie der Sender nun auf Instagram bekannt. Der geplante Ausstrahlungstermin wurde buchstäblich in letzter Minute verschoben – und das nicht nur um wenige Tage: Der Staffelstart verschiebt sich gleich komplett ins Jahr 2027. Als Grund gaben Joyn und sixx produktionstechnische Probleme an, die eine Veröffentlichung zum ursprünglichen Zeitpunkt unmöglich machen. Statt gemütlicher Hüttenabende vor den Bildschirmen heißt es für die Zuschauer damit vorerst: abwarten und Tee trinken.

In ihrer gemeinsamen Mitteilung zeigen sich auch die Verantwortlichen enttäuscht über die plötzliche Wendung: "Sehr kurzfristig müssen wir leider die Ausstrahlung unseres Realityprogramms "Forsthaus Rampensau Germany' ins Jahr 2027 verschieben. Wie alle #ForsthausRampensau-Fans haben wir uns sehr auf den Start gefreut." Weiter führten Joyn und sixx aus: "Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ausstrahlen. Wir bitten um euer Verständnis." Welche genauen Schwierigkeiten hinter den Kulissen zum Stopp führten, behielten die Senderverantwortlichen für sich. Auch ein konkreter Ersatztermin im neuen Jahr wurde bislang nicht genannt, weshalb der exakte Zeitpunkt für die Eröffnung der Hüttentür vorerst völlig offenbleibt. Neue Informationen zum Sendeplan sollen veröffentlicht werden, sobald diese final feststehen.

Ursprünglich sollte die neue Staffel ab heute zur Primetime zeigen, wie zehn Promipaare auf engstem Raum in einer urigen Hütte in den österreichischen Alpen zusammenleben. Neben dem oft anstrengenden Alltag mit den Mitbewohnern müssen die Promis knallharte Wettkämpfe meistern, um am Ende als Sieger hervorzugehen. Für die Ausstrahlung war zudem ein Senderwechsel vorgesehen: Statt wie bisher auf ProSieben sollte die Show im Free-TV erstmals bei sixx jeweils freitags um 20:15 Uhr laufen. Parallel dazu sollten die Episoden beim Streamingdienst Joyn abrufbar sein. Ob dieser Fahrplan auch beim Start 2027 bestehen bleibt, ist aktuell noch nicht bekannt.

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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Joyn Theresia Fischer und Claudia Obert, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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