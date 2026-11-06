Eva Longoria verrät: So ist Kim Kardashian am Set wirklich

Eva Longoria (51) ist voll des Lobes für Kim Kardashian (46). Die Schauspielerin hat bei der Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" Regie geführt und ihre langjährige Freundin dabei in einer der Hauptrollen inszeniert. Gegenüber dem Magazin People gerät Eva jetzt ins Schwärmen: "Kim ist ein Traum. Sie ist so eine gute Freundin. Das mit ihr zusammen machen zu können, hat einfach so viel Spaß gemacht." In dem Film schlüpft der Realitystar in die Rolle einer attraktiven Außenseiterin, die den Las-Vegas-Ausflug dreier ehemaliger Schulfreundinnen gehörig auf den Kopf stellt. Schon zuvor hatte Eva die Unternehmerin als Anker des Projekts bezeichnet. Nun hebt sie auch deren Witz hervor: "Und sie ist es – sie ist so lustig. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt sieht, wie großartig sie in diesem Film ist, und dass dadurch hoffentlich mehr Frauenkomödien angestoßen werden." Nach drei Drehmonaten, die mit Aufnahmen in Las Vegas zu Ende gingen, befindet sich der Film nun in der Postproduktion. Der Schnitt sollte laut Eva noch in derselben Woche abgeschlossen werden. Die Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen.

In "The Fifth Wheel" wollen drei frühere Schulfreundinnen, gespielt von Nikki Glaser (42), Fortune Feimster und Brenda Song (38), bei einem gemeinsamen Wochenende in Las Vegas wieder zueinanderfinden. Doch als Kims Figur auftaucht, müssen sie sich mit ihrem chaotischen Leben, fragwürdigen Entscheidungen und bröckelnden Freundschaften auseinandersetzen. Außerdem sind unter anderem Will Ferrell (59), Casey Wilson (46), Kristen Wiig (53), 50 Cent (51) und Jack Whitehall (38) mit von der Partie. Eva beschreibt das Projekt als moderne Frauenkomödie, die kompromisslos nicht jugendfrei sei, und nennt es ihren Traumjob. Besonders die Stimmung am Set ist ihr in Erinnerung geblieben: Mit den Darstellerinnen habe sie jeden Tag ununterbrochen gelacht. Dass Autorinnen, Produzentinnen, Darstellerinnen und eine Regisseurin den Film gemeinsam maßgeblich gestalteten, sei bei einer solchen Produktion ungewöhnlich und am Set deutlich spürbar gewesen. Für Eva ist die Netflix-Produktion eine weitere Regiearbeit an einem Langfilm. Zuvor inszenierte sie das 2023 veröffentlichte Comedydrama "Flamin' Hot".

Eva und Kim sind nach eigenen Angaben bereits seit 25 Jahren befreundet. Als feststand, dass die Schauspielerin auf dem Regiestuhl Platz nehmen würde, habe Kim erleichtert reagiert, wie Eva im Gespräch mit People verrät. Ihre Freundin habe damals gesagt: "Oh, Gott sei Dank weiß Eva, dass ich lustig bin." Ganz so zuversichtlich war die vierfache Mutter vor Drehbeginn allerdings nicht immer. Für ihre schauspielerische Leistung in der Serie "All's Fair" hatte Kim vernichtende Reaktionen geerntet. Daraufhin fürchtete sie, ihr Name könnte "The Fifth Wheel" schaden und schon im Vorfeld für negative Kritiken sorgen. Aus Rücksicht auf das Filmteam bot sie damals sogar an, komplett aus dem Projekt auszusteigen. Evas aktuelle Schilderungen fallen hingegen durchweg positiv aus. Sie stellt Kim als geschätzte Hauptdarstellerin dar, lobt ihren Humor ausdrücklich und zeigt sich von ihrer Leistung vor der Kamera überzeugt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Eva Longoria

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IMAGO / Christian Ender Eva Longoria, Mai 2025

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