Rauchfrei: Gabriel Kelly griff mit zehn zur ersten Zigarette

Gabriel Kelly (25) überrascht seine Fans mit einem sehr persönlichen Geständnis. Der Sänger war jahrelang nikotinabhängig und rauchte sogar nach einer Herzoperation weiter. Auf Instagram sprach der Musiker nun offen über seinen Konsum, der bereits in seiner Kindheit begann. "Ich habe zehn Jahre lang geraucht und bin heute seit zehn Wochen endlich rauchfrei. Mag vielleicht den einen oder die andere schockieren, aber ich habe mit zehn Jahren angefangen. Ich hatte mit zehn meine erste Zigarette gehabt", erzählte er in einem Clip. Von seinem 15. bis zu seinem 25. Lebensjahr habe er dann durchgehend geraucht. Selbst ein schwerwiegender Eingriff am Herzen, der rund fünf Jahre zurückliegt, brachte ihn damals nicht dazu, die Finger von den Zigaretten zu lassen. Den Absprung schaffte Gabriel erst viel später – und zwar ausgerechnet nach einer Operation an seinen Weisheitszähnen.

Warnsignale hatte es zuvor bereits genug gegeben. "Ich hatte vor fünf Jahren eine Herz-OP gehabt, habe danach immer noch trotzdem weitergeraucht. Letztes Jahr hatte ich extrem viel mit Husten und mit meinen Atemwegen zu kämpfen gehabt. Musste dann auch so ein Asthmaspray nehmen für mehrere Wochen. Habe da immer noch nicht aufgehört, obwohl die Ärzte gesagt haben: Gabriel, du musst aufhören mit dem Rauchen. Das kommt davon", gestand Gabriel. Die Wende kam schließlich unerwartet: Nach dem Eingriff an seinen Weisheitszähnen konnte er einige Tage lang nicht rauchen. Diese unfreiwillige Pause nahm er zum Anlass, dauerhaft auf Zigaretten zu verzichten. "Dann habe ich gesagt: Weißt du was? Ich versuche es. Und habe es jetzt zehn Wochen durchgezogen. Jetzt merke ich auf einmal, was für eine Kondition ich habe. Ich schlafe viel besser, Essen schmeckt besser, meine Stimmung ist viel ausgeglichener", schwärmte der Sänger von den ersten positiven Veränderungen.

Ganz überstanden ist der Kampf gegen die Sucht für den Musiker allerdings noch nicht. Auch nach zehn rauchfreien Wochen ist das Verlangen nach einer Zigarette nicht vollständig verschwunden. Dieses Mal möchte Gabriel jedoch konsequent bleiben. Mit seinen Erfahrungen will er außerdem anderen Menschen Mut machen, ebenfalls ein Leben ohne Zigaretten zu beginnen. Deshalb hat er sich dazu entschieden, seine Geschichte öffentlich zu teilen. Der Sohn von Angelo Kelly (44) ist nicht nur als Sänger bekannt: 2024 nahm er an der RTL-Tanzshow Let's Dance teil und tanzte sich gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev (35) bis zum Sieg. Durch seinen Triumph auf dem Tanzparkett wurde er einem noch größeren Publikum bekannt und gewann zahlreiche neue Fans, die ihn seither auch abseits der Bühne verfolgen.

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Instagram / gabrielkelly_official Musiker Gabriel Kelly, November 2026

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Imago Angelo Kelly und sein Sohn Gabriel Kelly zu Gast bei "Markus Lanz" in Hamburg, Juli 2018

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