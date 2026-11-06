Travis Kelce muss diese schräge Marotte von Taylor ertragen

Taylor Swift (36) hat eine recht schräge Angewohnheit ausgeplaudert, mit der auch ihr Gatte Travis Kelce (37) leben muss. Am Sonntag stand die Musikerin in New York City nach einer Vorführung von "Toy Story 5" bei einer Fragerunde auf der Bühne. Dort enthüllte sie Details über ein Ritual mit ihrer langjährigen Freundin Abigail Anderson: Seit ihrer gemeinsamen Schulzeit reden die beiden immer wieder mit den Stimmen aus der Komödie "Napoleon Dynamite". Daran hat sich auch mehr als zwei Jahrzehnte später überhaupt nichts geändert. Vor Regisseur Andrew Stanton und dem Publikum scherzte Taylor über die Folgen für ihre Partner. "Und wir machen das immer noch – und es ist etwas, das unsere Ehemänner ertragen müssen", erzählte sie in einem Fanclip, der auf Instagram kursiert. Damit zählt auch der Footballspieler zu den Leidtragenden. Um zu zeigen, was sie meint, führte Taylor ihre Marotte direkt vor und ahmte die Titelfigur nach.

Zu der Anekdote kam es aufgrund der Freundschaft zwischen den Figuren Bonnie und Blaze in "Toy Story 5". Darin sieht Taylor Parallelen zu ihrer engen Verbindung mit Abigail. Die Sängerin erinnerte sich an die Zeit, als sie als Teenager nach Nashville zog und an eine neue Schule kam. Zuerst habe sie sich gefragt, mit wem sie sich anfreunden solle. In Abigail fand sie dann jemanden mit dem gleichen verrückten Humor. "Als ich mit 14 nach Nashville zog, ist man das neue Kind in der Schule und denkt: 'Mit wem sollte ich befreundet sein? Diese Mädchen sind cool, diese Mädchen sind cool, diese sind nett.' Aber da war ein Mädchen namens Abigail – und sie hat sogar lockige Haare wie Blaze – und wir beide wollten nichts anderes, als mit Napoleon-Dynamite-Stimmen zu reden", berichtete Taylor in dem viralen Video. Für sie steht das Ritual bis heute dafür, einen Menschen gefunden zu haben, der sie in ihrer eigenwilligen und albernen Art komplett versteht.

Die zwei Frauen unterstützen sich schon seit etlichen Jahren gegenseitig. Abigail war beispielsweise bei der "Eras Tour" in Nashville dabei und tauchte in der Dokumentation "Miss Americana" sowie in mehreren Musikvideos ihrer berühmten Freundin auf. Im Jahr 2017 stand Taylor als Brautjungfer an Abigails Seite, als diese den Fotografen Matt Lucier heiratete. Die Ehe ging jedoch im Jahr 2021 in die Brüche. Im September 2022 gab Abigail dann dem Technologiechef Charles Berard das Jawort. Im August 2024 kam ihr gemeinsamer Sohn Bennett zur Welt. Ihre Schwangerschaft hatte Abigail auf Instagram mit einer Zeile aus Taylors Song "But Daddy I Love Him" verkündet. Sie enthüllte: "Ich bekomme sein Baby...". Auch bei einem großen Moment in Taylors Leben war Abigail dabei: Laut People war sie Gast bei der Hochzeit von Taylor und Travis im Madison Square Garden in diesem Jahr.

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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