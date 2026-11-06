Ungewöhnliches Duo: Kim K und JLaw genießen Mädelsabend

Kim Kardashian (46) und Jennifer Lawrence (36) haben sich jetzt einen ausgelassenen Mädelsabend in New York City gegönnt. Als die beiden Stars am Mittwoch das Four Seasons Hotel verließen, wichen sie einander kaum von der Seite, wie Just Jared berichtet. Doch nicht nur ihre vertraute Stimmung fiel dabei auf. Auch modisch schienen sich die beiden abgesprochen zu haben: Die Realityikone und die Oscarpreisträgerin zeigten sich in perfekt aufeinander abgestimmten Looks. Beide hatten sich braune Roben übergeworfen, unter denen schwarze Pyjamas mit Rentiermotiv aus der neuen Skims-Kollektion hervorblitzten. Passend dazu trugen Jennifer und Kim jeweils eine Sonnenbrille.

Dabei hatten sich Jennifer und Kim am frühen Abend noch von einer deutlich glamouröseren Seite gezeigt. Für ihr gemeinsames Dinner im Restaurant Cut wählte die Schauspielerin ein cremefarbenes Outfit, während Kim in einem schwarzen Lederlook erschien. Erst im Anschluss tauschten die Freundinnen ihre schicken Abendgarderoben gegen die gemütlichen Roben und Rentierpyjamas. Für Kim war es ohnehin ein Tag mit zahlreichen Outfitwechseln, wie Just Jared berichtet: Der Realitystar absolvierte am selben Mittwoch mehrere Pressetermine für die zweite Staffel seiner Justizdramaserie "All's Fair" und zeigte sich dabei in verschiedenen Outfits.

Die beiden verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Jennifer pflegt dabei nicht nur ein gutes Verhältnis zu Kim, sondern ist auch mit weiteren Mitgliedern ihrer berühmten Familie befreundet. Zuletzt kam es allerdings auch zu einer kleinen Auseinandersetzung: Jennifer hatte Kims Schwester Kourtney Kardashian (47) bei einem Lügendetektortest von Vanity Fair als "nerviger denn je" bezeichnet und behauptet, sich selbst wie eine Kardashian-Schwester zu fühlen. Kourtney konterte daraufhin in einer Folge von "The Kardashians": "Wenn du das nächste Mal vorbeikommen willst, können wir es im Kourtney-und-Kim-Stil austragen." Damit spielte sie auf einen Streit mit ihrer Schwester an.

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Imago Kim Kardashian und Jennifer Lawrence in Skims-Pyjamas

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Imago Kim Kardashian in New York, 2026

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