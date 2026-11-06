Vince Neils Freundin nach mutmaßlichem Angriff festgenommen

Schwere Vorwürfe gegen die Partnerin von Vince Neil (65): Der Frontmann von Mötley Crüe soll in Tennessee von seiner Freundin Rain Hannah Andreani angegriffen worden sein. Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, gerieten der Musiker und die Visagistin in seinem Haus heftig aneinander. Was genau den Streit ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt. Im Laufe der Auseinandersetzung soll die Situation aber eskaliert sein. Rain soll Teile des Hauses verwüstet haben und anschließend auch körperlich auf den Sänger losgegangen sein. Am Sonntag rückte schließlich die Polizei an und nahm die Partnerin des Rockstars wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt fest. Anschließend wurde sie in das Gefängnis des Williamson County Sheriff's Office gebracht. Die Haftanstalt befindet sich in Franklin, etwa 34 Kilometer südlich von Nashville.

Lange musste Rain allerdings nicht hinter Gittern bleiben. Aus Polizeidokumenten, die Page Six einsehen konnte, geht hervor, dass sie bereits am Montag wieder auf freiem Fuß war. Zuvor war für sie eine Kaution in Höhe von 5.000 Dollar hinterlegt worden. Damit ist die Angelegenheit für die Visagistin aber noch nicht erledigt: Am 3. Dezember muss sie vor Gericht erscheinen. Alle Details zum mutmaßlichen Ablauf des Streits stammen von dem Insider, der mit TMZ gesprochen hat. Ob Vince bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, geht aus den bisherigen Berichten nicht hervor. Auch zu den genauen Hintergründen des Streits sind noch keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.

Vince und Rain verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Rund 15 Jahre lang waren die beiden ein Paar, bevor sie sich im Mai 2025 vorübergehend trennten. Wie TMZ damals berichtete, soll der Sänger vermutet haben, dass seine Partnerin eine Affäre hatte. Die Trennung hielt jedoch nicht lange an. Bereits einen Monat später sollen die beiden wieder zueinandergefunden haben. Wenige Monate zuvor hatte Rain ein schweres Unglück überlebt. Im Februar 2025 saß sie an Bord von Vinces Privatjet, als dieser am Flughafen von Scottsdale in Arizona mit einem abgestellten Flugzeug zusammenstieß. Der Pilot kam bei dem Unglück ums Leben. Rain erlitt mehrere Knochenbrüche und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Musiker selbst befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Maschine.

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Getty Images Vince Neil und Rain Andreani, Oktober 2017

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Getty Images Mötley-Crüe-Sänger Vince Neil in Las Vegas, 2015

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