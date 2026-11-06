Prinz George bricht im Stadion mit seiner Anzug-Tradition

Ungewohnter Look auf den Rängen: Prinz George (13) überraschte bei einem gemeinsamen Fußballabend mit seinem Vater, Prinz William (44), durch eine unerwartete Kleiderwahl. Das Duo saß laut RTL am Dienstagabend im verregneten Camp Nou von Barcelona, um ihren Lieblingsclub Aston Villa im Match gegen den FC Barcelona anzufeuern. Normalerweise zeigt sich George bei offiziellen Terminen und Sportveranstaltungen elegant im Anzug – oft perfekt auf das Outfit seines Vaters abgestimmt. Dieses Mal verzichtete der junge Royal jedoch auf den klassischen Zwirn und kam stattdessen in einer sportlichen Aston-Villa-Jacke ins Stadion. William trug neben ihm Mantel und Kappe. Mit seinem Fan-Look verabschiedete sich der älteste Sohn des Thronfolgers sichtbar von seiner bisherigen Anzug-Tradition. Statt im gewohnten Partnerlook zeigte sich der junge Prinz, der im Juli 13 Jahre alt geworden ist, bei dem Vater-Sohn-Ausflug deutlich sportlicher und eigenständiger als sonst.

Aus sportlicher Sicht gab es für George und William an diesem Abend jedoch keinen Grund zur Freude. Aston Villa musste sich dem FC Barcelona geschlagen geben. Aufseiten der Katalanen drückten vor allem Lamine Yamal (19) und Raphinha dem Spiel ihren Stempel auf. Der Spanien-Ausflug endete für die beiden königlichen Fans somit mit einer bitteren Niederlage ihrer Mannschaft. Bei der Wahl der Kleidung könnte auch das Wetter eine Rolle gespielt haben, denn in Barcelona war es an diesem Abend nass und ungemütlich. Trotzdem stach Georges Vereinsjacke deutlich hervor. Vater und Sohn treten sonst nämlich häufig in sehr ähnlichen Outfits auf. William wählte dagegen einen auffallend zurückhaltenden Look. Eine mögliche Erklärung: Mit Mantel und Kappe wollte der Prinz von Wales während des Stadionbesuchs vielleicht weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bestätigt ist das allerdings nicht. Der Royal selbst hat sich bisher nicht zu seinem Outfit geäußert.

Bei royalen Terminen und bei Sportevents wie Wimbledon sieht man George und William oft in ähnlicher Kleidung. Laut Woman and Home steckt dahinter ein bestimmter Grund: George trage bei solchen Anlässen Anzüge, weil sein Vater sein "absoluter Held" sei und er ihm so ähnlich wie möglich sein wolle. Die gemeinsame Leidenschaft für Aston Villa verbindet Vater und Sohn schon seit Jahren – der Ausflug nach Barcelona unterstreicht diese enge Bindung einmal mehr. In modischer Hinsicht scheint der junge Prinz George, der in Eton auf sein Smartphone verzichten muss, mittlerweile seinen ganz eigenen Kopf durchzusetzen. Dass die beiden überhaupt zusammen im Flugzeug saßen, ist für direkte Thronfolger keineswegs alltäglich, da für sie strenge Sicherheitsvorschriften gelten. Graham Laurie, der einstige Pilot von König Charles III. (77), verriet dem OK! Magazine, dass William ab seinem zwölften Lebensjahr im Regelfall getrennt von seinen Eltern und Prinz Harry (42) reisen musste. Wollten sie doch zusammen fliegen, brauchten sie dafür vorher eine schriftliche Erlaubnis der Queen.

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Imago Prinz William und Prinz George verfolgen das Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Aston Villa

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Imago Prinz William und Prinz George beim Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Aston Villa

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