18 Kilo weniger: Shanna Moakler zeigt ihre Bikini-Looks

Shanna Moakler (51) präsentiert nach ihrem Gewichtsverlust von rund 18 Kilogramm regelmäßig neue Bademoden-Looks. Auf Instagram zeigt sich die Schauspielerin und frühere Schönheitskönigin aktuell unter anderem in einem knappen Einteiler auf einer Yogamatte. Dass hinter der lässig wirkenden Aufnahme einige Versuche steckten, nimmt Shanna dabei mit Humor. "Nur ich, meine Matte ... und ich tue so, als hätte ich nicht 47 Fotos gemacht, um diesen Winkel hinzubekommen", scherzt sie in ihrem Beitrag. Auf weiteren Bildern posiert das Model in einem farbenfrohen Stringbikini an einem Pool in Texas. Bereits während eines Urlaubs auf den Bahamas im August 2025 setzte sie ihre schlankere Figur mit mehreren auffälligen Outfits in Szene. Ihre Follower bekamen damals unter anderem einen orange-gelben Neckholderbikini zu sehen. Außerdem zeigte sich Shanna in einem freizügigen Badeanzug mit Zebramuster.

Der Weg zu ihrem heutigen Körpergefühl begann für Shanna schon vor mehreren Jahren. 2020 dokumentierte sie ihre Veränderung auf Instagram mit einem Vorher-Nachher-Bild und berichtete von deutlichen Fortschritten innerhalb eines Jahres. Zuvor habe sie rund 18 Kilogramm zugenommen, nachdem ein Arzt ihr ihrer Darstellung nach unnötige Hormone verschrieben hatte. Außerdem habe sie sich ungesund ernährt. Ein Ernährungsplan, der auf ihre Blutwerte abgestimmt war, habe ihr schließlich geholfen. So habe sie die Hormone aus ihrem Körper bekommen und gelernt, richtig zu essen. "Ich hörte auf, aus emotionalem Genuss zu essen, und begann zu essen, um meinen Körper mit Energie zu versorgen", schrieb das Model damals auf Instagram. Heute trainiert Shanna, die gerne Seitenhiebe gegen Kourtney Kardashian (47) austeilt, nach eigenen Angaben täglich und setzt weiterhin auf eine gesunde Ernährung. Gelegentliche Genussmomente schließt sie dennoch nicht aus. Eine schnelle oder einfache Lösung habe es bei ihrer Transformation nicht gegeben, wie sie betont.

Neben den körperlichen Ursachen spielte nach Shannas Angaben auch ihre damalige private Situation bei ihrem Gewicht eine Rolle. Sie sei in dieser Zeit aus einer schwierigen Partnerschaft ausgestiegen, die sie nicht gestärkt habe. Im Zuge ihrer Veränderung entschied sich das Model zudem für ein sogenanntes "Mommy Makeover". Mit dem Eingriff wollte sie ihre Muskulatur und körperliche Folgen früherer Schwangerschaften behandeln lassen. Rückblickend nannte sie den Eingriff eine der besten Entscheidungen ihres Lebens. Seit ihrer Transformation teilt das Model immer wieder Urlaubsmomente aus Kalifornien, Texas und von den Bahamas. Zu den Badebildern gibt sie zudem persönliche Einblicke in ihren Alltag. Auch ihr veränderter Umgang mit Training, Ernährung und dem eigenen Körper ist regelmäßig Thema ihrer Beiträge.

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Instagram / shannamoakler Shanna Moakler in einem knappen Einteiler auf einer Yogamatte.

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Instagram / shannamoakler Shanna Moakler posiert in einem farbenfrohen Stringbikini an einem Pool

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