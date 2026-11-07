Robert Pattinson absolvierte Bildschirmtest für 007-Rolle

Wird Robert Pattinson (40) der neue James Bond? Wie mehrere Quellen gegenüber The Hollywood Reporter berichten, hat der Schauspieler nun einen Screentest für die Rolle des legendären Geheimagenten absolviert. Die Probeaufnahmen sollen Ende Oktober in London stattgefunden haben, wo Robert derzeit auch "The Batman Part II" dreht. Mit dem Castingtest gilt der Hollywoodstar nun als überraschender Kandidat für den nächsten 007. Allerdings ist er offenbar nicht der Einzige, der sich Hoffnungen auf die Rolle machen darf. Dem Bericht zufolge wurden zeitgleich auch Callum Turner (36), Jack Lowden (36) und Josh O'Connor (36) für die Rolle geprüft.

Neben Robert wird inzwischen auch Nicholas Hoult (36) als möglicher Kandidat gehandelt, wie Deadline berichtet. Für Nicholas wäre das Kräftemessen mit Robert kein unbekanntes Szenario: Schon beim Casting für Batman konkurrierten die beiden Schauspieler um die Hauptrolle, die letztlich an Robert ging. Eine endgültige Entscheidung über den neuen Bond-Darsteller soll bislang jedoch noch nicht gefallen sein. Einen möglichen Vorteil könnte Robert dennoch haben: Den Regisseur des kommenden Bond-Abenteuers, Denis Villeneuve (59), kennt er bereits von der Zusammenarbeit an "Dune: Part Three".

Die Gerüchteküche rund um Robert Pattinsons mögliche Bond-Rolle brodelt schon länger. Sogar die Wettanbieter scheinen den Schauspieler inzwischen auf dem Zettel zu haben: Bei Ladbrokes steht Robert an der Spitze der Favoritenliste. Seine Quote verbesserte sich innerhalb kurzer Zeit von 50/1 auf 12/1. Ob Robert tatsächlich bald die Lizenz zum Töten bekommt und in Daniel Craigs (58) Fußstapfen tritt, ist allerdings noch offen. Amazon wollte die Berichte über die angeblichen Probeaufnahmen auf Anfrage von The Hollywood Reporter nicht kommentieren.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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