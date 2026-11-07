Russell Brand soll in Haft spezielle Sexualtherapie erhalten

Dem britischen Comedian Russell Brand (51) steht nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe an vier Frauen eine harte Strafe bevor. Wie hoch diese genau ausfallen wird, soll am kommenden Montag am Southwark Crown Court in London verkündet werden. Wie TMZ jetzt unter Berufung auf Insider berichtet, droht dem Schauspieler bei einer Gefängnisstrafe die Unterbringung in einer auf Sexualstraftäter spezialisierten Anstalt. Dort stünde für den prominenten Häftling laut dem Bericht direkt in der ersten Woche eine eingehende psychiatrische Untersuchung auf dem Plan. Auf Basis dieser Diagnostik würde ein individueller Behandlungsplan erstellt werden, der den Insassen zur Teilnahme an speziellen Therapieprogrammen inklusive Sexualtherapie verpflichten würde.

Die verordneten Maßnahmen im Gefängnis dienen vorrangig einer gezielten Rehabilitation und der Vorbereitung auf eine spätere Haftentlassung. Solche Begleitprozesse zur schrittweisen Wiedereingliederung in die Gesellschaft spielen im Vollzug eine zentrale Rolle, wobei bei einer eventuellen lebenslangen Freiheitsstrafe zunächst eine Mindesthaftdauer festgesetzt würde, ehe eine spätere Entlassung auf Bewährung geprüft werden könnte. Derzeit befindet sich der Brite, der sich in den vergangenen Jahren neben der Comedy vor allem als Autor und Unternehmer einen Namen gemacht hatte, aufgrund des gerichtlichen Haftbefehls in Gewahrsam. Mit der Verkündung am Montag entscheidet sich, wie lange Russell mindestens hinter Gittern verbringen muss.

Das Urteil gegen Russell war nach einem vierwöchigen Prozess gefallen. Die Jury sprach den Briten in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen des sexuellen Übergriffs schuldig. Nach dem Schuldspruch nahmen die Behörden den Prominenten umgehend für die anstehende Strafmaßverkündung in Gewahrsam. Ob der Schauspieler, der in den ersten Nächten in Haft unter Panik gelitten haben soll, vom zuständigen Strafvollzug tatsächlich in eine spezialisierte Anstalt eingewiesen wird, klärt sich im Anschluss an die Gerichtsentscheidung zu Beginn der kommenden Woche.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 21. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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