Bonnie Wrights Baby musste schon sechsmal in die Klinik

Große Sorge bei Bonnie Wright (35) und ihrem Ehemann Andrew Lococo! Ihr Sohn Aster, der Ende September zur Welt kam, musste in seinen ersten fünf Lebenswochen bereits sechsmal im Krankenhaus behandelt werden. Das machte die Harry Potter-Darstellerin jetzt auf Instagram öffentlich. Zu ihrem Beitrag teilte sie ein Foto, auf dem sie ihr Baby im Arm hält. Grund für die wiederholten Klinikaufenthalte ist eine Erkrankung, von der das Paar bereits vor der Geburt seines Sohnes wusste. Welche Diagnose dahintersteckt, verriet die Schauspielerin allerdings nicht.

Trotz der schwierigen Umstände betont Bonnie, wie tapfer Aster die Behandlungen meistert. "Er ist so ein starkes, entspanntes kleines Baby", schreibt die Britin auf Instagram. In dieser herausfordernden Zeit können sie und Andrew auf die Unterstützung ihres Umfelds zählen: Familie und Freunde stehen ihnen tatkräftig zur Seite. Sie kümmern sich unter anderem um Asters dreijährigen Bruder Elio, bringen ihn in die Vorschule, kochen für die Familie und erkundigen sich regelmäßig nach ihrem Wohlergehen. "Wir sind so dankbar, eine Familie und Freunde zu haben, die uns so sehr unterstützen", schreibt die zweifache Mutter. Gleichzeitig richtet sie einen Appell an ihre Follower: "Das Dorf funktioniert – schreibt euren Freunden oder ruft sie an."

Bonnie und Andrew sind seit 2022 verheiratet und durften Aster am 28. September begrüßen. Die Fans erfuhren allerdings erst einige Wochen später von der Geburt, als die Schauspielerin die frohe Nachricht auf Instagram verkündete. Auch bei der Namenswahl ließen sich die Eltern etwas Besonderes einfallen: Aster ist nach einer sternförmigen Blume benannt. Wie E! Online berichtet, sprach Bonnie auch über ihre Erfahrungen als Mutter und darüber, wie sehr diese ihre Sicht auf das Leben verändert haben: "Das Muttersein hat mir langsam, aber beharrlich beigebracht, dass eigentlich nichts wirklich endgültig ist", gestand sie und ergänzte: "Wir befinden uns immer in einem Prozess."

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Instagram / thisisbwright Bonnie Wright und ihr Sohn Aster

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Instagram / thisisbwright Bonnie Wright und ihr Baby, Oktober 2026

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