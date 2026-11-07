Mit 62 zieht Famke Janssen im Minikleid alle Blicke auf sich

Famke Janssen hat ihren Geburtstag mit einem auffälligen Look gefeiert. Die Schauspielerin wurde am Donnerstag 62 Jahre alt und zeigte sich laut Daily Mail an ihrem Ehrentag in New York City. Dafür wählte die frühere Bond-Darstellerin ein kurzes, körperbetontes Jeanskleid, das ihre langen Beine betonte. Ein Schlüsselloch-Ausschnitt rückte zusätzlich ihr Dekolleté in den Blick. Bei den Schuhen setzte Famke dagegen auf einen verspielten Akzent: Zum Denim-Minikleid kombinierte sie Mary Janes mit weißen Söckchen. So verlieh sie dem ansonsten gewagten Outfit eine beinahe mädchenhafte Note.

Ergänzt wurde der Look durch eine braun-schwarze Bomberjacke und eine schwarze Lederhandtasche. Dazu trug Famke eine braun getönte Sonnenbrille. Ihre brünetten Haare fielen glatt und offen über ihren Rücken. Der große Hollywooddurchbruch gelang dem ehemaligen Model 1995 als Xenia Onatopp in "GoldenEye" an der Seite von Pierce Brosnan. Später spielte sie Jean Grey in der X-Men-Reihe und war neben Liam Neeson in der "Taken"-Trilogie zu sehen. Zuletzt wirkte die Niederländerin im Netflix-Krimidrama "Amsterdam Empire" mit. Weitere Projekte stehen bereits an: Angekündigt sind der britische Sci-Fi-Horrorfilm "The Experiment" und der Sci-Fi-Thriller "One Second After".

Mit dem Älterwerden und den damit verbundenen Erwartungen hat sich Famke bereits öffentlich auseinandergesetzt. Gegenüber Yahoo erklärte sie: "Ich denke, für Frauen jeden Alters ist es nicht leicht, älter zu werden. Der Druck ist unglaublich hoch, und die Maßstäbe sind unrealistisch – wegen der sozialen Medien, all der Filter und der Betonung ewiger Jugend. Es ist einfach unrealistisch." Auch ihren Erfolg als Bond-Girl betrachtet sie differenziert. Neben beruflichen Möglichkeiten brachte ihr die Rolle viel Aufmerksamkeit ein. "Es war einfach ein Ansturm an Aufmerksamkeit, guter und schlechter und allem dazwischen", erinnerte sie sich gegenüber The Independent. Deshalb entschied sie sich dafür, ihre Karriere stärker nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. "Ich entschied, dass ich lieber weniger berühmt sein und die Dinge zu meinen Bedingungen machen wollte", sagte sie der britischen Zeitung.

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