Todesursache offiziell: Daran starb Ellens Produzent Matthew

Die Todesursache des früheren Produzenten von "The Ellen DeGeneres Show", Matthew Wright, ist nun bekannt. Matthew starb am 30. Oktober im Alter von nur 52 Jahren in Los Angeles an einem Herz-Lungen-Stillstand. Das geht aus seinem Totenschein hervor, den das Magazin People nun einsehen konnte. Als zugrunde liegende Ursache wird darin Bluthochdruck genannt. Zudem sollen eine obstruktive Schlafapnoe und Adipositas der Klasse II zu seinem Tod beigetragen haben. Für seine Angehörigen kam der Verlust völlig überraschend. Matthew arbeitete zum Zeitpunkt seines Todes von zu Hause aus und starb nach Angaben seiner Familie friedlich im Schlaf. Er hinterlässt unter anderem seinen Ehemann Justin.

Auf einer GoFundMe-Seite beschrieb die Familie Matthews Tod als "unfassbare Tragödie", wie TMZ berichtet. Da er in Los Angeles verstarb, soll sein Leichnam für die Beisetzung nach New York überführt werden. Zusätzlich ist in Los Angeles eine Gedenkfeier geplant. Wie aus dem Spendenaufruf hervorgeht, hatten Matthew und Justin im Sommer beide ihre Arbeit verloren. Mit den gesammelten Spenden sollen deshalb die Überführung, die Beerdigung und die Trauerfeier finanziert werden. Auch Ellen DeGeneres (68) unterstützte die Aktion und spendete 5.000 US-Dollar. Sein langjähriger Kollege und Executive Producer Andy Lassner beteiligte sich ebenfalls. Er berichtete, Matthew nur wenige Stunden vor dessen Tod noch am Set von "The Jennifer Hudson Show" besucht zu haben.

Matthew war insgesamt 16 Jahre lang Teil des Teams von "The Ellen DeGeneres Show". Während dieser Zeit übernahm er verschiedene Aufgaben in der Produktion und stieg schließlich zum Executive Producer auf. Doch auch vor der Kamera war er immer wieder zu sehen. So wirkte er in humorvollen Einspielern mit und hatte mit dem Segment "Strong Opinions with Matt" sogar einen festen wiederkehrenden Auftritt, wie Deadline berichtet. Nach seinem Tod meldete sich Ellen in einem emotionalen Video auf Instagram zu Wort: "Er war ein großartiger Kerl. Er war lustig. Gott, er brachte mich zum Lachen. Er überraschte mich ständig mit Dingen, die er tat." Die Moderatorin betonte außerdem, wie sehr Matthew von allen im Team geschätzt worden sei. Sein plötzlicher Tod habe sie zutiefst erschüttert.

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Instagram / mwright1010 Ellen DeGeneres mit ihrem Producer Matthew Wright

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Getty Images Ellen DeGeneres, Talkmasterin

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