Skandal? Kareena Kapoor und Saif zogen vor Hochzeit zusammen

Kareena Kapoor (46) und Saif Ali Khan (56) gingen in ihrer Beziehung schon früh ungewöhnliche Wege: Bevor sie sich im Jahr 2012 romantisch das Jawort gaben, wohnten sie schon fast fünf Jahre lang zusammen. Für ein unverheiratetes Paar galt das damals als sehr unkonventionell. Für zusätzliches Aufsehen sorgte, dass Kareena aus der traditionsreichen Kapoor-Familie stammt. Die beiden Bollywood-Stars waren sich bei den Dreharbeiten zu "Tashan" nähergekommen. Nach einer Weile wollte Saif einen gemeinsamen Haushalt gründen und sprach darüber direkt mit Kareenas Mutter Babita. "Wir waren schon eine Weile zusammen, als er sagte, dass er nicht 25 sei und mich nicht mehr jeden Abend nach Hause bringen könne. Also sagte er meiner Mutter: 'Ich möchte den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Wir wollen zusammenleben.' Meine Mutter hatte kein Problem damit", erinnerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit Humans of Bombay. Im Rest der Familie gab es zunächst aber durchaus einige Vorbehalte. Auch Kareenas Schwester Karisma Kapoor war anfangs ziemlich überrascht.

In Gunjan Jains Buch "She Walks She Leads" erklärte Kareena, warum sie bei ihrer Mutter auszog: "Saif und ich zogen zusammen, weil ich bereit war, das Haus meiner Mutter zu verlassen, und wenn er und ich nicht zusammengelebt hätten, hätten wir uns kaum gesehen. Es gab einige hochgezogene Augenbrauen, besonders weil ich aus dem Kapoor-Khandaan stamme. Aber ich war damit immer ehrlich." Gleichzeitig wollte sie die Beziehung vor einer Ehe gezielt auf die Probe stellen: "In Bollywood funktioniert die bewährte Formel immer, warum also nicht eine Beziehung ausprobieren und testen? Ich sah nichts Falsches daran." Schwester Karisma beschrieb ihre Familie in dem Buch als etwas konservativ. Am Ende habe man die ungewöhnliche Entscheidung aber akzeptiert: "Wir akzeptierten, dass dies Bebo war: mit ganzem Herzen und ganz viel Gefühl. Außerdem hat sie diese unglaubliche Fähigkeit, immer zu wissen, was richtig für sie ist." Saifs Mutter Sharmila Tagore soll vor allem beeindruckt gewesen sein, wie offen und unverstellt Kareena über die zu dem Zeitpunkt umstrittene Wohnsituation sprach.

Bevor er mit seiner Kollegin Kareena zusammenkam, war Saif mit Amrita Singh verheiratet. Aus dieser Ehe hatte er bereits zwei Kinder. Kareena stellte später deutlich klar, dass sie den TV-Star erst Jahre nach seiner Scheidung kennengelernt habe. Zu Beginn ihrer Romanze sei er eindeutig Single gewesen. Gegenüber Humans of Bombay sprach sie zudem über die Anfangszeit mit ihm: "Er ist zehn Jahre älter als ich und hat zwei Kinder. Aber für mich war er einfach Saif. Er half mir, zu heilen und mich selbst zu lieben." Gerade ihre Unterschiede hätten die beiden schließlich immens verbunden. "Er ist privater und nicht so 'bollywoodisiert', aber das habe ich von ihm übernommen. Ich habe gelernt, die Dinge auszubalancieren und sie nicht zu sehr an mich heranzulassen", schilderte die indische Schauspielerin. Auch der Schritt zur Ehe fühlte sich für Kareena später unkompliziert und sehr stimmig an. Im Jahr 2012 heiratete das Paar, nachdem es sein gemeinsames Leben schon mehrere Jahre lang im Alltag erprobt hatte.

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Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Dezember 2018

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Getty Images Kareena Kapoor und Saif Ali Khan, Dezember 2022

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