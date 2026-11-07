Verblüffend: Darin ist Shah Rukh Khans Tochter besser als er

Shah Rukh Khan (61) staunt nicht schlecht über das neueste Social-Media-Video seiner Tochter Suhana Khan (26). Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Reel, in dem sie sich für die Diwali-Party von Modedesigner Manish Malhotra stylen ließ. Dabei bewegte sie ihre Lippen ohne erkennbare Mühe zu Ed Sheerans (35) besonders schnellem Part aus dem neuen Song "Tu Mil Jaaye". Den Bollywood-Star beeindruckte das offensichtlich sehr, denn er selbst hatte mit genau dieser Passage stark zu kämpfen. Das gab er direkt unter dem besagten Beitrag seiner Tochter zu: "Wie kannst du dir nur den Text merken? Für mich war das so schwierig, weil Ed so schnell singt!!!", schrieb Shah Rukh. Suhana zeigte sich damit ausgerechnet bei einer Fähigkeit sicherer als ihr Vater, die eigentlich zu seinen großen Stärken zählt. Seine lippensynchronen Gesangseinlagen in zahlreichen erfolgreichen Bollywood-Filmen haben immerhin längst Legendenstatus.

In dem Get-ready-with-me-Clip nimmt Suhana ihre zahlreichen Follower mit zum Haarstyling und zum Make-up. Zum Schluss folgt ein fließender Übergang: Aus dem bequemen Schlafanzug wird eine glamouröse rot-goldene Lehenga, in der die Schauspielerin zu der pompösen Feier aufbrach. Bei den Fans kam vor allem Papa Shah Rukhs Kommentar gut an. Sie freuten sich über die stolzen und zugleich anerkennenden Worte des indischen Schauspielers. In den Kommentaren meinten einige Anhänger, Suhana habe dieses Talent wohl von ihrem Vater geerbt. Andere schrieben, es sei besonders schön, einen Vater zu sehen, der seine Tochter so anfeuert und unterstützt. Auch beruflich haben die beiden gerade ein gemeinsames Projekt in der Pipeline: den Actionfilm "King". Nach ihrem Schauspieldebüt in Zoya Akhtars Netflixfilm "The Archies" soll Suhana darin zum ersten Mal auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein. Shah Rukh übernimmt die Hauptrolle.

"Tu Mil Jaaye" gehört zum offiziellen Soundtrack von "King" und wurde am 2. November 2026 veröffentlicht – kein Zufall, denn an diesem Tag feierte Shah Rukh seinen 61. Geburtstag. Für Ed ist das Stück der erste Bollywood-Song seiner beeindruckenden Karriere. Neben dem britischen Sänger wirken auch Arijit Singh und Madhubanti Bagchi an dem Titel mit. Zustande kam die Zusammenarbeit bei einem Besuch des Musikers in Mannat, dem Haus des Stars in Mumbai. Eigentlich war Ed dort, weil Shah Rukh einen Cameoauftritt im Musikvideo zu "Sapphire" drehen sollte. Bei dieser Gelegenheit machte die Bollywood-Ikone ihn aber mit dem Komponistenduo Sachin-Jigar bekannt. Die Begegnung hatte direkte Folgen: Noch am selben Abend schrieb Ed seinen Part für "Tu Mil Jaaye" und nahm ihn auf. Genau diese Passage brachte Shah Rukh später beim Mitsingen ins Schwitzen.

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Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri, Tochter Suhana und seinen Söhnen Aryan und AbRam

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Getty Images Suhana Khan, März 2025

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Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024