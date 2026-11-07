Lamar Odom kassiert über 50.000 Dollar mit OnlyFans

Lamar Odom (47) kann sich offenbar über einen gelungenen Start in sein neues Projekt freuen. Erst seit acht Tagen ist der frühere Basketballprofi bei OnlyFans aktiv und soll jetzt bereits mehr als 50.000 US-Dollar, umgerechnet rund 43.000 Euro, eingenommen haben. Das berichtet TMZ jetzt unter Berufung auf einen Insider. "Ihr habt mich auf dem Spielfeld gesehen. Ihr habt mich im Fernsehen gesehen. Jetzt lernt das WAHRE Ich kennen. Ein bisschen persönlicher. Ein bisschen verspielter. Und eine Seite von Lamar, die ihr noch nicht kennt. Tretet ein in meine Welt", schreibt er in seiner Biografie auf der Website.

Auf seinem Account zeigt sich Lamar offenbar ausgesprochen freizügig. Laut TMZ veröffentlicht der Ex von Khloé Kardashian (42) neben exklusiven Aufnahmen auch Nacktbilder. Möglicherweise bleibt es künftig nicht nur bei Solocontent: Gemeinsame Fotos oder Videos mit seiner Freundin Rachel Bradley sollen ebenfalls im Gespräch sein. Gegenüber dem Portal erklärte Lamar, er habe "ein ziemlich wildes Leben geführt", und deutete an, dass "noch ein paar Überraschungen ausstehen". Auch in einem Statement gegenüber der Daily Mail betonte er: "Das ist meine Chance, auf einer ganz anderen Ebene mit den Fans in Kontakt zu treten – ohne Filter oder Grenzen."

Ende Oktober machte Lamar seinen Einstieg bei OnlyFans öffentlich und schlug damit ein neues Kapitel abseits von Basketball und Reality-TV auf. Auch auf Instagram ließ er seine Follower nicht lange warten: In einer Story präsentierte der ehemalige Spitzensportler ein oberkörperfreies Foto von sich im Pool und verlinkte direkt auf sein kostenpflichtiges Profil. Gegenüber der Daily Mail unterstrich Lamar die Bedeutung dieses Schritts mit den Worten: "Ich habe auf dem Spielfeld Geschichte geschrieben und schreibe jetzt eine andere Art von Geschichte – als erster NBA-Spieler, der OnlyFans beitritt."

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Imago Lamar Odom, April 2026

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Instagram / raychie_b Lamar Odom und Rachel Bradley bei den Los Angeles Lakers

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