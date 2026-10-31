Bahar Kizil wehrt sich gegen böse Kommentare zu ihrem Körper

Bahar Kizil (38) hat genug von den Kommentaren zu ihrem Aussehen. In einem emotionalen Instagram-Reel spricht die Sängerin offen darüber, wie unterschiedlich ihr Umfeld auf ihre jeweilige Körperform reagiert hat. Vor ihrer Gewichtsabnahme sei sie häufig als "fett, faul und undiszipliniert" abgestempelt worden, berichtet sie. Damit macht sie deutlich, wie sehr sich die Wahrnehmung anderer Menschen mit ihrem äußeren Erscheinungsbild verändert habe. Als sich die ersten Erfolge zeigten, habe sich der Ton schlagartig gedreht: Plötzlich habe man sie als stark, diszipliniert und als Vorbild gefeiert. Doch nun, da die Veränderung immer deutlicher sichtbar wird, schlage ihr erneut Kritik entgegen. Ihr werde unterstellt, sie suche nur Aufmerksamkeit und gebe mit jedem verlorenen Kilo an. Für die Musikerin steht fest, worum es eigentlich geht: Niemand sollte nach seinem Äußeren bewertet werden. Der Körper sei nichts weiter als eine Hülle – und ändere nichts am Wert eines Menschen.

Bahar betont, dass sie ihr persönliches Ziel noch längst nicht erreicht hat und sich weiterhin mitten in ihrem Veränderungsprozess befindet. Ihre Erfahrungen teilt sie bewusst mit der Öffentlichkeit, weil sie zu ihrem Leben gehören – nicht, weil weniger Kilos sie zu einem besseren Menschen machen würden. Zugleich hinterfragt die Sängerin, warum sich die Wahrnehmung eines Menschen allein durch eine Veränderung seines Körpers so grundlegend wandeln kann. Ihren persönlichen Kampf habe zuvor kaum jemand wahrgenommen, jetzt würden ihre Beweggründe angezweifelt. Untermalt wird ihre Botschaft von nachdenklichen und fröhlichen Alltagsmomenten: Bahar trainiert auf einer Matte, blickt von einem Schiff aufs Meer, sitzt beim Essen, filmt sich im Hotelzimmer und lacht in einer Gruppe. Allen, die am Anfang eines ähnlichen Weges stehen, macht sie auf Instagram Mut: "Gib dich nicht auf. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur anfangen und immer wieder für dich losgehen. Es wird nicht immer leicht, aber jeder kleine Schritt zählt. Und vergiss nie: Du musst erst niemandem etwas beweisen, außer dir selbst."

Bahar lässt ihre Community bereits seit längerer Zeit an ihrer Gewichtsabnahme teilhaben. Anfang Oktober verriet die Sängerin, dass sie inzwischen 28 Kilogramm abgenommen hat. Dabei gibt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren persönlichen Weg und die damit verbundenen Erfahrungen. Während eines Urlaubs auf Mallorca zeigte sich das ehemalige Monrose-Mitglied selbstbewusst im schwarzen Bikini am Meer und stellte klar, dass es den eigenen Körper nicht länger verstecken will. Schon damals ging es der Sängerin nicht um körperliche Perfektion, sondern um den Stolz auf die eigene Entwicklung. Diese Haltung passt zu dem, was sie nun erneut betont: Kleine Erfolge machen einen Menschen weder mehr noch weniger wert.

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Imago Bahar Kizil beim Bonprix-Jubiläum "Forty And Fabulous" im Curio Haus in Hamburg am 25.06.2026

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Getty Images Bahar Kizil, Sängerin

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Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, August 2026