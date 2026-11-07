Eklat beim "Trödeltrupp": Mauro Corradino zofft sich mit Ex

Eklat in der aktuellen Folge von "Der Trödeltrupp": Mauro Corradino (56) wollte Teilnehmerin Ute Göbel eigentlich dabei unterstützen, ihre Wohnung von den unzähligen Sachen ihres Ex-Partners Marco Klatt zu befreien. Der Trödeleinsatz in Bad Schönborn endet jedoch im Streit. Schon die Ausgangslage ist kompliziert: Ute und Marco haben sich zwar getrennt, wohnen aber vorerst noch zusammen. Während der Beziehung hatte Letzterer in jedem Zimmer eine beachtliche Menge an Trödel angesammelt. Der TV-Experte stuft einen Großteil davon jedoch als Schrott ein und hält Marcos Hoffnung auf einen Erlös von 10.000 Euro deshalb für unrealistisch. Am letzten Drehtag kommt es auf dem Flohmarkt schließlich zum großen Knall. Schon bei Mauros erster Anweisung über das Walkie-Talkie reagiert Marco wütend. Daraufhin beendet er die gemeinsame Verkaufsaktion und nimmt seine Sachen einfach wieder mit nach Hause.

Die Stimmung zwischen den beiden Männern ist allerdings schon vorher hitzig. Mauro und Marco geraten bereits am ersten Tag mehrfach aneinander. Marco fühlt sich von der Einschätzung des Experten in die Ecke gedrängt und wird sogar ausfallend. Auch Utes Freundinnen bekommen seinen Ärger zu spüren. Sie packen beim Ausräumen mit an und bringen den Müll weg. Ein Dank bringt Marco dafür nicht über die Lippen, stattdessen schimpft er erneut los. Mit dem Besuch auf dem Flohmarkt verfolgt Mauro eigentlich ein klares Ziel: Marco soll lernen, selbst auf Kundinnen und Kunden zuzugehen und Verkäufe einzufädeln. Über die Walkie-Talkies will der Trödelprofi ihm dabei helfen und Tipps geben. Doch genau diese Unterstützung treibt Marco endgültig zur Weißglut. Weil er den Verkauf vorzeitig abbricht, bleibt die Ausbeute deutlich hinter dem zurück, was an diesem Tag möglich gewesen wäre.

Trotz des eskalierten Streits kann Mauro zumindest Utes persönliches Ziel erreichen: Ihre Wohnung wird von dem Müll und einem großen Teil der über Jahre angesammelten Gegenstände befreit. Mit einigen kleineren Verkäufen kommen zumindest 1.831,50 Euro zusammen. Die Summe könnte sich aber noch erhöhen: Mehrere Bilder sollen möglicherweise später über eine Galerie angeboten werden. Ob und zu welchem Preis sie tatsächlich einen Käufer finden, bleibt zunächst offen. Für Ute bedeutet der Einsatz eine spürbare Entlastung nach der Trennung. Leicht macht es ihr die Situation aber nicht, denn sie lebt weiterhin mit Marco unter einem Dach. Für Mauro ist die Räumungsaktion in Bad Schönborn alles andere als ein gewöhnlicher Job. Schon Jahre unterstützt der Experte in der Sendung Menschen dabei, sich von überflüssigem Besitz zu trennen und die Sachen dabei möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Derartige Vorfälle sind dabei nicht üblich.

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Instagram / mauro.corradino Mauro Corradino, Juli 2025

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Instagram / mauro.corradino "Der Trödeltrupp"-Star Mauro Corradino, April 2026

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