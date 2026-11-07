"Angst": Fremder Mann schleicht nachts um Elena Miras' Haus

Elena Miras (34) hat einen echten Schreckmoment in ihrem eigenen Zuhause erlebt: Sie bemerkte abends, als ihre achtjährige Tochter Aylen bereits tief und fest schlief, einen fremden Mann, der um ihr Haus schlich. Der Unbekannte war komplett in Schwarz gekleidet. Auf Instagram schilderte Elena ihren Followern, wie unheimlich sein Verhalten auf sie wirkte: "Er hat immer zu mir nach oben geschaut, angehalten und wieder nach oben geschaut." Um sich und ihr Kind zu schützen, handelte die Reality-TV-Bekanntheit sofort. Sie schaltete alle Lichter aus und ließ sämtliche Rollläden herunter. Anschließend bat sie einen Nachbarn, einmal um das Grundstück zu laufen und nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Der nächtliche Vorfall hat bei ihr deutliche Spuren hinterlassen. "Ich hatte gestern zum ersten Mal in diesem Haus richtig Angst", gestand Elena in ihrer Story.

Elena, die sich kürzlich mit neuer Mähne zeigte, sprach mit der Zeitung Blick ausführlicher über die beängstigende Situation. Vor allem die Tatsache, dass ihre Tochter im Haus war, beschäftigt sie. "Gerade als Mutter ist das natürlich noch einmal etwas anderes, weil ich nicht nur an mich, sondern auch an mein Kind denke", sagte sie dem Blatt. Seit jenem Abend sei sie "deutlich aufmerksamer und vorsichtiger" unterwegs, verriet sie und gestand, dass die Begegnung sie stark verunsichert habe. Schließlich sollte das eigene Zuhause ein Ort sein, an dem man sich sicher und geborgen fühlt. Dass sie ausgerechnet in dieser eigentlich sicheren Zone Angst hatte, beschäftigt die Influencerin sehr.

Der Vorfall setzt Elena auch deshalb so sehr zu, da sie immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert wird. "Ich bekomme leider immer wieder Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, dass sie mich hassen. Ab und zu sind auch Drohungen dabei", erzählte sie der Zeitung. Von "richtigem Stalking" sei sie bislang zwar verschont geblieben. Trotzdem beschäftige sie der Gedanke, dass die Verfasser solcher Nachrichten eines Tages tatsächlich vor ihrer Haustür stehen könnten. "Man weiß einfach nie, wie weit manche Menschen gehen würden", sagte sie. Daher entschloss sie sich, den Vorfall mit ihrer Community zu teilen. "Ich finde es wichtig, solche Vorfälle ernst zu nehmen und nicht einfach zu ignorieren", betonte sie gegenüber dem Blatt. Mit ihrem Instagram-Beitrag wollte die Realitydarstellerin deshalb auch andere Menschen aufrütteln, die Ähnliches erleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige Anzeige