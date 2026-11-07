Korsett und Spitze machen Alabama Barkers Look zum Hingucker

Alabama Luella Barker (20) macht Dessous kurzerhand zum Ausgeh-Look. Die 20-jährige Tochter von Travis Barker (50) präsentierte sich auf Instagram in einem auffälligen schwarzen Ensemble. Für das Selfie aus einem Studio schlüpfte sie in ein trägerloses Korsett, dessen Herzausschnitt ihr Dekolleté betont. Feine Spitzendetails an den Cups verleihen dem Oberteil einen verspielten Akzent. Dazu kombiniert Alabama schwarze Spitzenstrümpfe, die an Strapsen mit kleinen Schleifen befestigt sind. Spitze schwarze Pumps und eine funkelnde Kette rundeten das Outfit ab. Auch beim Styling setzt die Blondine auf große Wirkung: Ihre Haare hat sie zu einer voluminösen Bombshell-Frisur geföhnt. Dunkles Smoky-Eye-Make-up hob ihre Augen hervor, während glänzender nudefarbener Lippenstift den Look komplettierte. Mit dem Outfit verwandelt sie klassische Unterwäsche in ein auffälliges Partyoutfit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alabama ihre Wäsche als Oberbekleidung in Szene setzt. Dabei entscheidet sie sich häufig für einfarbige Kombinationen und dunkle Töne. Ab und zu wagt sie sich aber auch an Muster heran. So präsentierte sie sich vor einiger Zeit in einem Negligé im Leopardenlook, das an Dekolleté und Saum mit filigraner Spitze verziert war. Über dem Minikleid trug sie einen passenden langärmligen Morgenmantel, der das Muster erneut aufgriff. Mit ihrer Vorliebe für Dessous liegt Alabama voll im Trend, denn auch auf den Laufstegen der Herbst- und Wintersaison 2025 spielte Unterwäsche eine große Rolle. Simone Rocha verband flauschige Fell-BHs mit Lederjacken und weiten Röcken. Bei Chanel blitzten BHs unter maßgeschneiderten Kostümen hervor. Givenchy wiederum zeigte knappe BHs unter durchsichtigen Netzkleidern. Alabama überträgt diese Idee nun in ihren persönlichen Instagram-Stil.

Als Tochter des Blink-182-Schlagzeugers ist Alabama Teil der Patchworkfamilie von Kourtney Kardashian (47). An der Seite ihrer Stiefmutter war sie bereits in der Realityshow The Kardashians zu sehen. In einer aktuellen Folge gewährte sie Einblicke in einen Konflikt mit ihrem Bruder Landon Barker. Die Geschwister hatten beinahe vier Wochen lang nicht miteinander gesprochen. Der Grund: Alabama hatte etwas über Landon herausgefunden und es ihrem Vater weitererzählt. Am Ende fanden die beiden jedoch wieder zueinander, ohne den Konflikt in einer ausführlichen Aussprache aufzuarbeiten. Gegenüber Kourtney beschrieb Alabama in "The Kardashians", wie unkompliziert die Versöhnung schließlich ablief: "Weißt du was? Es war wirklich typisch Geschwister. Er sah mich an – und so fingen wir wieder an, miteinander zu kommunizieren. Wir haben nie etwas geklärt, wir haben nie darüber gesprochen." Damit war die wochenlange Funkstille zwischen Alabama und Landon beendet.

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Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker, Influencerin

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Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker, Content-Creator

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