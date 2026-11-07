"Nach langer Krankheit": Charlotte Roche gibt Lebenszeichen

Charlotte Roche (48) hat sich nach einer langen Funkstille bei ihren Fans zurückgemeldet. Die Autorin und Moderatorin war in den vergangenen Monaten kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Jetzt teilte sie auf Instagram ein neues Foto, das sofort ins Auge fällt: Darauf trägt Charlotte eine Mütze, an der zwei lange Hasenohren herunterhängen. Unter der verspielten Kopfbedeckung schauen rötliche Haare hervor. Besonders die Zeilen zu dem Schnappschuss sorgen für Aufsehen, denn darin deutet sie gesundheitliche Probleme an. "Nach langer Krankheit wieder zurück: Mr Bugs Charlotte the Rock Bunny Johnson Roche. F*ckt euch und mich alle!", kommentierte die Schriftstellerin das Bild. Eine Diagnose nannte sie nicht und auch weitere Details behielt sie für sich. Ihre Follower freuen sich dennoch über das ungewöhnliche Lebenszeichen und auch Ex-VIVA-Kollege Markus Kavka (59) kommentierte knapp, aber mit einem Herzemoji: "Schön."

Neben zahlreichen Anhängern meldeten sich auch weitere Wegbegleiter zu Wort, darunter Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre (51) und die Band MIA. Viele Follower nutzten die Gelegenheit zudem, um nach neuen Podcastfolgen zu fragen. Unter anderem mit ihrem Projekt "Paardiologie", das von 2019 bis 2020 veröffentlicht wurde, feierte sie in dieser Branche große Erfolge: In insgesamt 45 Folgen sprach sie mit Ehemann Martin Keß völlig ungeschönt über ihre langjährige Beziehung und sparte dabei selbst pikante Themen wie Sex, Geld und Krisen nicht aus. Auf die Frage nach einem neuen Projekt antwortete Charlotte mit einem überraschenden Vorschlag und brachte direkt einen ehemaligen TV-Partner ins Gespräch. "Oder mit Jan Böhmermann? Was hältste davon?" Ob es sich dabei um eine ernst gemeinte Idee handelt, ließ die Moderatorin vorerst offen, weckte damit jedoch hohe Erwartungen an ein mediales Comeback.

Die britisch-deutsche Autorin, die 2008 mit ihrem Roman "Feuchtgebiete" für Aufsehen sorgte, sprach in der Vergangenheit offen über ihr Privatleben und gesundheitliche Probleme. So berichtete Charlotte bereits von Depressionen, Angstzuständen, Magersucht sowie ihrer Alkoholsucht, wegen der sie seit 2010 keinen Alkohol mehr trinkt. Zudem machte sie einen tragischen Schicksalsschlag öffentlich: 2001 starben drei ihrer Brüder bei einem Autounfall, ihre Mutter wurde dabei schwer verletzt. Die Familie war zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet auf dem Weg zu Charlottes Hochzeit.

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chailatte_roche Autorin Charlotte Roche im November 2026

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Instagram / chailatte_roche Charlotte Roche mit ihrem Ehemann Martin Keß, April 2020

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