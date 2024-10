Charlotte Roche kehrt nach vier Jahren mit neuem Look zurück

Charlotte Roche (46) hat sich nach vier Jahren Abwesenheit überraschend auf Instagram zurückgemeldet. Mit den Worten "Na, wie geht's euch denn heute?" begrüßte die Autorin ihre Fans auf der Online-Plattform und präsentierte dabei einen völlig neuen Look: blonde Haare mit blauen und rosa Strähnchen sowie ein Gesichtstattoo neben ihrem Auge. Die Fans der britisch-deutschen Moderatorin reagieren entzückt auf das Comeback.

"Es tut so gut, dich wiederzusehen", "Was ein schöner Tag! Mein Herz geht auf. Schön, dich wiederzusehen" oder "Das ist das Comeback des Jahres. Und auch das, was wir dringend nötig hatten", lauten nur drei der unzähligen positiven Kommentare. Ob Charlotte nun wieder dauerhaft ins Licht der Öffentlichkeit treten wird, behält sie jedoch erst mal für sich.

Charlotte ist eine erfolgreiche Moderatorin, Produzentin, Schauspielerin, Podcasterin, Hörspielsprecherin und Autorin. Für ihre Moderation der Musiksendung "Fast Forward", die bei Viva Zwei ausgestrahlt worden war, erhielt sie den Grimme-Preis. Auch literarisch erzielte sie Erfolge: Der 2008 veröffentlichte Roman "Feuchtgebiete" wurde ein Bestseller. Der Podcast "Paardiologie", den die 46-Jährige von Juni 2019 bis April 2020 mit ihrem Ehemann Martin Keß führte, wurde mit dem Deutschen Podcastpreis in den Kategorien "Bestes Talk-Team“ und "Bester oder Beste Newcomerin" geehrt.

Charlotte Roche in der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

Instagram / chailatte_roche Martin Keß und Charlotte Roche, April 2020

