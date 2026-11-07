Experte warnt vor Prinz Harry und Meghans Cotswolds-Plänen

Werden sich Prinz Harry (42) und seine Gattin Herzogin Meghan (45) in ihrer neuen Wahlheimat wirklich gut einleben? Royal-Experte Richard Fitzwilliams ist da eher skeptisch. Gegenüber Daily Mail zweifelt er daran, dass die Sussexes mit dem Leben in den exklusiven Cotswolds und den gesellschaftlichen Erwartungen dort zurechtkommen. Anlass für seine kritische Einschätzung sind Berichte über den neuen Lebensmittelpunkt des Paares in Großbritannien. Nach Jahren in Kalifornien sollen Harry und Meghan inzwischen mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), in der englischen Region wohnen. Richard geht mit den beiden allerdings hart ins Gericht und wirft ihnen "Ambitionen, A-Lister zu sein" vor. In der Gegend leben viele wohlhabende und einflussreiche Menschen, die großen Wert auf Diskretion legen. Unter diesen Nachbarn könnten Harry und Meghan nach Ansicht des Kommentators womöglich "überfordert" sein.

Die Cotswolds sind weltweit für ihre malerischen Dörfer, prachtvollen Landsitze und privaten Mitgliederclubs bekannt. Vermögende Familien, etliche Promis, Geschäftsleute und Mitglieder der Aristokratie schätzen die Region als privaten Rückzugsort. Richard bezweifelt allerdings, dass die Bekanntheit der Sussexes dort automatisch zu gesellschaftlicher Akzeptanz führt. Seit ihrem Rückzug als ranghohe Royals im Jahr 2020 setzen Harry und seine Ehefrau stark auf Projekte in Medien und Unterhaltung. Viele Bewohner der Gegend legen im Gegensatz dazu vor allem Wert auf ihre Privatsphäre. Seine Warnung verknüpft der Experte zudem mit der Karriere des Paares in den USA, die er als enttäuschend bewertet. Harry und Meghan "waren in Hollywood kein Erfolg", urteilt er eiskalt. Öffentliche Belege dafür, dass Anwohner das Paar ablehnen oder die beiden vor Ort tatsächlich auf gesellschaftliche Schwierigkeiten gestoßen sind, gibt es bisher allerdings nicht. Richard bezieht sich mit seiner Einschätzung lediglich auf das öffentliche Image der Sussexes.

Ende August 2026 sollen Harry und Meghan zusammen mit Archie und Lilibet von Kalifornien nach Großbritannien zurückgekehrt sein. Zunächst sollen sie im Haupthaus eines vermögenden Freundes in den Cotswolds untergekommen sein. Berichten zufolge zog die vierköpfige Familie später in ein separates Haus auf demselben Anwesen um. Wer der Gastgeber der Sussexes ist, ist nicht öffentlich bekannt. Auch das prominente Paar selbst hat sich zu seiner Wohnsituation bislang nicht konkret geäußert. Ganz neu ist die Region für Harry und Meghan aber ohnehin nicht. Schon vor ihrer Hochzeit im Jahr 2018 hatten die Turteltauben dort ein Anwesen gemietet, das ihnen als privater Rückzugsort diente. Erst danach wurde Frogmore Cottage in Windsor zu ihrem offiziellen Zuhause in Großbritannien. Mit ihrem Umzug in die Cotswolds kehren der Prinz und die frühere Schauspielerin also an einen Ort zurück, den sie schon aus ihrer gemeinsamen Anfangszeit kennen.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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