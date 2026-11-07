Spätes Vaterglück: Bryan Adams zeigt seine private Seite

Bryan Adams (67) gibt einen seltenen Einblick in sein Familienleben. Anlässlich seines neuen Albums "How's It Goin", das jetzt erschienen ist, sprach der Sänger im Interview mit Bunte über seinen Alltag als Vater von zwei Töchtern. Die beiden sind inzwischen im Teenageralter. Papa wurde der kanadische Musiker erst mit 51 Jahren. Seit rund zehn Jahren lebt er mit seinen Kindern und deren Mutter Alicia in Kanada, vorher war die Familie in England zu Hause. Ob die Mädchen ihren berühmten Papa cool finden, kann der Musiker nicht genau sagen. "Allerdings frage ich sie das nicht", gibt er zu. Dafür hat er ein klares Rezept für gute Stimmung in der Familie: "Ich sorge dafür, dass wir immer etwas zu lachen haben." Bei Bryan bleibt der Humor also nicht nur auf der Bühne.

Sich selbst würde der "Summer of '69"-Interpret übrigens nicht als cool bezeichnen. Trotzdem hofft er, dass seine Töchter ihn so sehen. Und wer zu Hause regelmäßig für Lacher sorgt, hat bei Teenagern bekanntlich schon einiges gewonnen. Der Alltag der Familie spielt sich in Bryans kanadischer Heimat ab. Mitten in Vancouver hat der Sänger ein eigenes Studio, wo er einen großen Teil seiner Zeit verbringt. Dort lebt und arbeitet er. Trotz des Stadtlebens zieht es ihn aber immer wieder nach draußen, um einen Ausgleich zu finden. Er geht mit seinem Hund spazieren, schwimmt gern und probiert sich regelmäßig auf dem Surfbrett aus. Ein Profi ist er dabei allerdings nicht: Gegenüber Bunte bezeichnete er sich selbst als "schrecklichen Surfer". Wie sehr sich Bryan mit Kanada verbunden fühlt, zeigt auch seine neue Platte. Die zwölf Songs des Albums drehen sich um verschiedene Regionen des Landes und die Menschen, die dort leben.

Mit Alicia ist Bryan schon seit mehr als 17 Jahren zusammen. Vor den Traualtar wollen die beiden trotzdem nicht treten. Vor einigen Monaten erklärte der Sänger, dass er die Kirche und die Ehe als religiöses Sakrament ablehnt und deshalb nicht heiraten möchte. Seine Töchter wachsen ziemlich anders auf als er selbst. Weil sein Vater für das kanadische Militär und später als Diplomat arbeitete, zog die Familie oft um, unter anderem nach Österreich, Portugal und Israel. Nach der Trennung seiner Eltern kehrte Bryan mit seiner Mutter nach Kanada zurück. Sie ließ ihm die Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen, statt wie in der Familie üblich eine Militärlaufbahn einzuschlagen. "Sie hat praktisch alles unterstützt, was ich ausprobieren wollte. Deshalb ist sie für mich eine Inspiration", schwärmte der Musiker.

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Getty Images Bryan Adams, Rocksänger

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Harry How/Getty Images Bryan Adams, Sänger und Grammy-Awards-Gewinner

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