Nach Trennung endlich frei: Jolina Mennen verlässt Bremen

Jolina Mennen (34) steht ein großer Neuanfang bevor: Nach 34 Jahren kehrt die Influencerin ihrer Heimatstadt Bremen den Rücken und zieht nach Hamburg. Am Donnerstagabend war sie bereits für die Premiere von "Moulin Rouge" in ihrer zukünftigen Wahlheimat unterwegs. Im Gespräch mit TAG24 verriet die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin vor Ort, warum sie diesen Schritt erst jetzt geht. Der Grund dafür liegt offenbar in ihrem Liebesleben. "Ich wurde oft, das klingt so negativ, aber von Ex-Partnern so ein bisschen in Bremen gehalten, weil die partout nicht umziehen wollten!", erklärte sie. Im Juni hatte Jolina ihre jüngste Trennung öffentlich gemacht. Seitdem gibt es für sie keinen Grund mehr, an der Weser zu bleiben. Ihre Community hatte sie zuvor schon in ihren Traum, in die Hafenstadt zu ziehen, eingeweiht.

Der Abschied fällt Jolina trotzdem nicht leicht. Schließlich bezeichnet sie sich selbst als Bremerin "durch und durch". Der passende Moment für eine Veränderung ist für sie dennoch jetzt gekommen. "In 34 Jahren habe ich es nicht geschafft, von Bremen den Absprung zu finden. Und jetzt habe ich gedacht, es ist an der Zeit", erzählte sie dem Portal. Ihre neu gewonnene Unabhängigkeit will sie nun ausgiebig nutzen. "Jetzt bin ich frei und kann meine Fühler ausstrecken und strecke sie erst mal nach Hamburg aus. Man sagt ja auch, Hamburg ist das Tor zur Welt!", schwärmte die Realitybekanntheit. In ihrem neuen Zuhause freut sich Jolina vor allem auf neue Erfahrungen. Wo genau sie sich in Hamburg niederlassen wird, verriet die Influencerin nicht.

Aufgrund ihrer drei Hunde, die sie sich mit ihrem Ex-Mann teilt, wird Jolina ihre Heimat allerdings nicht ganz hinter sich lassen. Sie plant, regelmäßig nach Bremen zurückzukehren. "Die sind eine sehr, sehr große Priorität für mich", betonte sie gegenüber TAG24. Bei der Wahl ihres neuen Wohnorts war ihr deshalb wichtig, dass sie im Notfall innerhalb von etwa einer Stunde wieder in Bremen sein kann. Hamburg muss aber nicht unbedingt die letzte Station bleiben. Da sie ihren Job von überall aus erledigen kann, wäre für Jolina auch ein weiterer Umzug aus Liebe grundsätzlich vorstellbar. Dass die Influencerin ihre Fans an einer großen Veränderung in ihrem Leben teilhaben lässt, ist nicht neu. Schon vor ihren Umzugsplänen hatte sie ihre Abnehmreise öffentlich begleitet. Dabei verlor sie insgesamt 37 Kilogramm.

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Imago Jolina Mennen bei der Premiere von "Moulin Rouge! Das Musical" in Hamburg, November 2026

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Juni 2026

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