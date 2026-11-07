Anne Menden erklärt Gustav Masureks GZSZ-Blitzeinsatz

Anne Menden (41) hat ausgeplaudert, wie ihr Verlobter Gustav Masurek (37) zu seinem überraschenden Gastauftritt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten kam. Am Freitagmorgen meldete sich die Schauspielerin aus der Maske am Set der RTL-Serie in ihrer Instagram-Story. Dort erzählte sie, dass Gustavs erster Einsatz spontan zustande gekommen sei: Der eigentlich vorgesehene Darsteller war kurzfristig erkrankt. Anne rief daraufhin ihren Partner an und fragte, ob er schnell vorbeikommen und einspringen könne. Jetzt habe sich eine ähnliche Situation wiederholt, weshalb Gustav erneut in der Daily Soap mitspielt. Seinen neuen Auftritt kündigte Anne gut gelaunt für denselben Tag an. Zusätzlich verwies sie auf ein Interview mit ihrem Verlobten, das ihrer Aussage nach besonders lustig geworden sei.

Während sie die Geschichte erzählte, wurden Anne im Maskenraum die Haare mit Rundbürste und Föhn gestylt. Die Schauspielerin wirkte dabei entspannt und lächelte immer wieder in die Kamera. Sie erinnerte ihre Follower an Gustavs spontanes Seriendebüt und zeigte sich begeistert von seinem erneuten Einsatz. Nicht nur das begleitende Interview, sondern auch der gemeinsame Dreh habe ihr viel Spaß gemacht. Damit ihre Community das Gespräch mit Gustav direkt ansehen konnte, teilte Anne den entsprechenden Link in ihrer Story.

Gustav übernimmt erneut die Gastrolle des Technikers Marc und steht dabei mit Anne vor der Kamera, die seit vielen Jahren Emily spielt. Erstmals war er am 10. Oktober 2024 in Folge 8.123 zu sehen. Damals hinterließ Marc Emily seine Telefonnummer, hoffte aber vergeblich auf einen Anruf. In Folge 8.651 begegnen sich die Figuren nun wieder: Wegen eines Wartungsauftrags für einen Kopierer kommt der Techniker in Emilys Agentur. Schauspielerfahrung hatte Gustav bereits vor seinem "GZSZ"-Debüt gesammelt, unter anderem in der RTL-Serie "Alles was zählt". Nun ist er bereits zum zweiten Mal kurzfristig bei der Daily Soap eingesprungen – an der Seite seiner Verlobten.

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Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025

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