Maren und Tobias Wolf verraten ihre "Catch Us"-Strategie

Maren (34) und Tobias Wolf (35) sind unter die Jäger gegangen: In der ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" bilden die beiden eines von sechs Hunter-Teams. Ihre Aufgabe ist es, Andrea Kiewel (61), Chris Tall (35), Jenke von Wilmsdorff (61) und dessen Sohn Jánik aufzuspüren. Im Interview mit Promiflash haben die Social-Media-Stars jetzt verraten, wie sie sich auf die Verfolgungsjagd durch drei europäische Großstädte vorbereitet haben. Bevor es überhaupt losging, setzte das Ehepaar demnach auf Recherche im Netz. "Unsere Strategie war tatsächlich, erst mal ein bisschen Detektivarbeit zu leisten. Wir haben uns die Instagram-Profile der Targets ganz genau angeschaut und versucht herauszufinden, wo sie sich in den vergangenen Monaten besonders häufig aufgehalten haben – gerade auch im Ausland", berichtete das Paar. So sollte ihre Suche möglichst gezielt ablaufen. Instagram als Fahndungsakte – für zwei Influencer also quasi ein Heimspiel.

Aus den gesammelten Informationen wollten die zwei ein Gespür dafür entwickeln, in welche Richtung die Flüchtigen wohl aufbrechen würden. "Vielleicht erkennt man ja ein Muster oder bekommt ein Gefühl dafür, wohin es jemanden ziehen könnte. Für uns war deshalb ziemlich schnell klar: Wir wollen ins Ausland", erklärten sie weiter. Ganz sicher, ob sie mit ihrer Theorie richtiglagen, sind sich Maren und Tobias allerdings nicht. Sie fügten hinzu: "Ob unsere Überlegungen am Ende richtig waren, ist natürlich eine ganz andere Frage!" Ob die Recherche in den sozialen Netzwerken tatsächlich auf die richtige Fährte führte, verrieten Maren und Tobias also noch nicht. Dafür heißt es dann wohl: einschalten und mitfiebern.

Bei "Catch Us. Die Jagd durch Europa" sind die Rollen klar verteilt: Andrea Kiewel und Chris Tall müssen jeweils auf eigene Faust untertauchen. Jenke von Wilmsdorff hingegen macht sich gemeinsam mit seinem Sohn Jánik aus dem Staub. Fünf Tage lang müssen die Targets versuchen, unentdeckt zu bleiben. Das ist gar nicht so einfach, denn sie tragen dabei auffällige rot-weiß geringelte Shirts. Unauffälliges Abtauchen sieht eigentlich anders aus! Zusätzlich warten Aufgaben auf sie, für die sie ihre Verstecke verlassen und sich in die Öffentlichkeit begeben müssen. Die Hunter-Teams nehmen die Verfolgung erst auf, nachdem die Targets eine Stunde Vorsprung hatten. Bei ihrer Suche dürfen sie sich auch auf ihre Community verlassen, die ihnen Hinweise liefern kann. Wer geschnappt wird, scheidet aus dem Spiel aus. Durch die Sendung führt Steven Gätjen (54), der von der Zentrale aus die gesamte Jagd koordiniert.

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Joyn Maren und Tobias Wolf bei "Catch Us. Die Jagd durch Europa"

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Joyn Maren und Tobias Wolf bei "Catch Us. Die Jagd durch Europa"

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