Pietro ahnt Schlimmes: Darum hat Oliver Pocher zwei Handys

Ein kleines Detail lässt Pietro Lombardi (34) plötzlich hellhörig werden: Sein Kumpel Oliver Pocher (48) ist ständig mit gleich zwei Smartphones unterwegs. In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Patchwork Boys" sprach der Sänger den Comedian direkt darauf an – und hatte sofort einen bösen Verdacht. Für Pietro sind zwei Handys nämlich vor allem ein Zeichen für Untreue. Seiner Ansicht nach sind es meistens Fremdgeher, die mehr als ein Gerät mit sich herumtragen. Doch Oliver ließ diese Unterstellung nicht lange im Raum stehen und lieferte prompt eine ganz nüchterne Erklärung. Hinter seinem zweiten Smartphone stecke kein heimliches Liebesleben, sondern eine ganz praktische Überlegung. Eines der Geräte biete ihm den besseren Mobilfunkvertrag und gleichzeitig das bessere Netz. Statt mit zwei Handys unterschiedliche Kontakte oder Beziehungen voneinander zu trennen, will der fünffache Vater demnach schlicht die jeweiligen Vorteile nutzen. Damit liefert Oliver eine überraschend alltägliche Erklärung für die technische Doppelbesetzung, die Pietro zunächst so stutzig gemacht hatte.

Hinzu kommt, dass der 48-Jährige seiner Rufnummer seit Jahrzehnten treu ist. Wie er in der neuen Folge verriet, nutzt er bereits seit 25 Jahren dieselbe Telefonnummer und hat sie nach eigenen Angaben nie gewechselt. Einen weiteren Vorteil seiner Lösung bemerkt der Entertainer vor allem dann, wenn er mit seinen Kindern unterwegs ist. So könne eines der Kinder auf dem einen Handy etwas anschauen, während ein anderes gleichzeitig das zweite Gerät nutzt. Zwar wäre es technisch auch möglich, auf eine TwinCard oder eine eSIM zurückzugreifen, doch Oliver hat sich bewusst für zwei separate Geräte entschieden. Normalerweise trägt er beide bei sich und ist auch über beide erreichbar. Spätestens das Familienargument kann Pietro nachvollziehen. "Das mit den Kindern ist wirklich ein gutes Argument", gesteht der Musiker im Podcast ein. Olivers Erklärung nimmt seinem Kumpel damit offenbar die anfängliche Skepsis.

Dass in Olivers Familienalltag einiges zusammenkommt, hatte er schon wenige Tage zuvor deutlich gemacht. Am Rande einer Halloweenparty in Zürich hatte er mit RTL über den jüngsten Zuwachs seiner Patchworkfamilie gesprochen. Seine Ex-Frau Amira Aly (34) war vor Kurzem Mutter einer Tochter geworden. "Neues Kind, neues Patchworkmitglied. Es werden immer mehr", hatte Oliver gescherzt. Mit Blick auf Weihnachten hatte ihn dabei vor allem eine praktische Frage beschäftigt: Welches Geschenk war für wen bestimmt? Bei der wachsenden Familienrunde fiel es ihm nach eigenen Angaben zunehmend schwer, den Überblick zu behalten. Doch nicht nur die Bescherung hatte Gesprächsstoff geliefert. Auch ein möglicher gemeinsamer Auftritt mit Amiras Partner Christian Düren (36) war Thema gewesen. Bis dahin hatten Oliver und Christian den direkten Kontakt eher vermieden. Mit dem im November anstehenden Geburtstag von Olivers und Amiras ältestem gemeinsamen Sohn hatte jedoch bereits ein möglicher Anlass für ein Treffen bevorgestanden.

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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