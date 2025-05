Klaute Lena Meyer-Landrut einen Song von Charlotte Roche?

Ein Vorwurf sorgt für Spannung zwischen Lena Meyer-Landrut (34) und Charlotte Roche (47). Wie Bunte berichtet, soll die Bestsellerautorin die Sängerin beschuldigen, einen Text verwendet zu haben, den sie eigens für Lena geschrieben, aber nie freigegeben habe. Konkret geht es um den Song "Let Me Dream" aus Lenas Album "Loyal to Myself", das im Mai 2024 erschien. Charlotte behauptet, der Text weise große Ähnlichkeiten mit ihrem Stück "The Land of Sleep" auf, das sie Lena per WhatsApp geschickt hatte. Laut der Autorin habe Lena das Lied gelobt, danach jedoch den Kontakt abgebrochen.

Die Lage spitzt sich weiter zu, da Charlotte inzwischen einen Medienanwalt eingeschaltet hat, um ihre Interessen zu vertreten. Reihenweise sollen die Textzeilen der beiden Werke erheblich übereinstimmen – bis hin zu nahezu wortgleichen Passagen. Bisher gibt es jedoch keine Reaktion von Lena oder ihrem Management auf die Vorwürfe. Charlottes Anschuldigungen werfen Fragen auf, vor allem, da sie und die ehemalige ESC-Gewinnerin nach einer langen Funkstille im Jahr 2019 öffentlich wieder zueinander gefunden hatten. Ursprünglich planten sie sogar, gemeinsam für Lenas Album zu arbeiten.

Lena, die für ihre Offenheit über mentale Gesundheit bekannt ist, wirkte zuletzt angeschlagen und tritt kaum noch in Erscheinung. Fans sorgen sich um die einst so strahlende Sängerin, die in Interviews und sozialen Medien bereits über Depressionen und Selbstzweifel sprach. Insbesondere ihr Rückzug aus den sozialen Netzwerken hinterlässt viele Fragen. In ihrer Berliner Wohnung, die sie laut Bild mit ihrem Mann Mark Forster (42) und ihrem Sohn bewohnt, scheint sie offenbar Ruhe zu suchen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige Anzeige