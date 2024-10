Deutet Charlotte Roches Facetattoo auf Familientragödie hin?

Nach viereinhalb Jahren Funkstille meldete sich Charlotte Roche (46) am Wochenende ganz plötzlich auf Instagram zurück. "Na, wie gehts euch denn heute?", schrieb die Autorin zu einem fröhlichen Selfie. Zur Überraschung ihrer Fans sieht die Medienpersönlichkeit sehr verändert aus: Ihr Gesicht zieren plötzlich Tattoos, genauer gesagt der Schriftzug "R.I.P." sowie ein weiteres, unleserliches Wort. Zur Bedeutung der auffälligen Tätowierung äußerte sich Charlotte nicht – jedoch liegt die Vermutung nahe, dass sie im Zusammenhang mit dem Schicksal ihrer Familie stehen könnte. Vor über zwanzig Jahren musste sie den Tod ihrer drei Brüder bei einem tragischen Unfall verkraften.

Auf dem Weg zu Charlottes Hochzeit mit ihrem Ex-Partner Eric Pfeil ereignete sich 2001 ein Autounfall – im Wagen saßen ihre Mutter, ihr Bruder und ihre zwei Stiefbrüder. Nur ihre Mutter überlebte mit schweren Verletzungen. Der verhängnisvolle Tag war ein einschneidendes Erlebnis für die Moderatorin. "Daran musste ich jahrelang knapsen", erklärte sie 2018 im Interview mit Bunte. Sie schilderte damals, dass sie sich immer wieder gefragt habe, warum sie selbst den Schicksalsschlag überlebte, ihre Brüder jedoch nicht. "Diese Gedanken versauen einem jahrelang alles Gute", meinte Charlotte.

Ihre Fans freuten sich jedenfalls über das Comeback der Deutsch-Britin. "Es tut so gut, dich wiederzusehen", kommentierte ein Nutzer unter dem Beitrag. Ein anderer schrieb: "Schön, dich wiederzusehen. Du hast gefehlt in der öffentlichen Landschaft, deine Andersartigkeit, dein Mut und deine Offenheit haben gefehlt! Ich hoffe, es geht dir gut." Ob sich Charlottes Anhänger in Zukunft wieder auf regelmäßigen Content freuen dürfen, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Thomas Lohnes/Getty Images Charlotte Roche, Schauspielerin und Autorin

Anzeige Anzeige

Charlotte Roche im September 2014

Anzeige Anzeige